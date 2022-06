Diffuse Video-Aufnahme: Ist ein Bär am Arlberg in Österreich unterwegs?

Möglicherweise ist vor Kurzem ein Bär am Arlberg bei Lech in Vorarlberg gesichtet worden. Wie ORF Radio Vorarlberg am Donnerstag berichtete, wurde aus einer Seilbahn heraus ein Video aufgenommen, auf dem ein Tier zu sehen ist, bei dem es sich um einen Bären handeln könnte.

Ein vom Rundfunk befragter Experte, der Wildbiologe Hubert Schatz, schloss das zumindest nicht aus. Der Habitus und die Bewegungsformen würden dafür sprechen. Es könnte sich demnach um einen jungen Braunbären handeln, der aus dem Tiroler Raum, dem Bezirk Imst oder dem Trentiner Tal nach Vorarlberg gewandert ist.

Zeigt dieses Video einen Bären? Ein vom ORF Radio Vorarlberg interviewter Experte schließt das zumindest nicht aus.

Der Wildbiologe sagte im Gespräch mit den Reportern aber auch, dass er skeptisch sei. Sollte tatsächlich ein Bär unterwegs sein, so rate er zu Aufmerksamkeit, Angst müsse man jedoch keine haben. Einen endgültigen Beweis, dass es sich um einen Bären handelt, gibt es derzeit noch nicht.

Immer wieder gibt es Meldungen über Bären und meistens erlangen die Tiere eine gewisse Berühmtheit. In Vorarlberg wurde zuletzt im Mai 2006 ein Bär gesichtet. Es handelte sich um "Bruno", der im Juni 2006 in Bayern erschossen worden ist.

Im Frühjahr 2012 sorgte der zweijährige Braunbär M13 für Schlagzeilen: Als er die Polizei in Tirol zur Leiche des vermissten Feinkosthändlers Peter Hilber führte, die ansonsten vermutlich niemals gefunden worden wäre. Der Bär trug somit zur Aufklärung eines Mordfalls bei.

Bislang weniger Aufsehen erregt hat hingegen ein Bär, der dieses Jahr im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gesichtet worden ist. Ende April und Anfang Mai lieferten Wildtierkameras Bilder des Tieres, mit eigenen Augen gesehen hat den Bären aber offenbar noch niemand.

+++ FAQ zu Bären und richtigen Verhaltensweisen des Bayerischen Landesamts für Umwelt +++