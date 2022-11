„Isolier-Station“ am Medizin Campus Bodensee ist wieder in Betrieb

Die „Isolier-Station“ am Medizin Campus Bodensee (MCB) in Friedrichshafen ist in den vergangenen Monaten für rund 930 000 Euro umgebaut und saniert worden. Jetzt ist sie wieder in Betrieb. Das schreibt der MCB in einer Mitteilung. Zimmer und Flur erstrahlten nun in frischen Farben, die neuen Bäder seien rollstuhlgerecht und die Möbel modern.

22 Wochen sind laut Mitteilung seit dem Auszug der Patienten und Mitarbeitenden der Pflegegruppen 11 und 11a des Klinikums Friedrichshafen und der Wieder-Inbetriebnahme der „Isolier-Station“ vergangen.

Was alles gemacht wurde

Auf rund 400 Quadratmetern Nutzfläche, in 13 Patientenzimmern und auf einem der längsten Flure des Klinikums gaben sich 18 Wochen lang Mitarbeitende der Haustechnik und verschiedener Firmen die sprichwörtliche Klinke in die Hand, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Wir haben die Patientenzimmer zurückgebaut, die Zimmer zeitgemäß erneuert, die Grundrissaufteilung optimiert und die technische Ausstattung modernisiert“, fasst Marcus Brinkmann, Leiter Bau und Liegenschaften des MCB, in der Mitteilung zusammen. Nur acht Wochen seien für die Vorbereitung der Maßnahme von der Planung bis zur Vergabe der Bauleistungen geblieben, ein besonderer Dank richte sich daher auch an die beteiligten Ingenieurbüros.

Diese Farbtöne waren Favorit

Die Mitarbeitenden der Station wurden laut Mitteilung bei der Farb- und Materialauswahl sowie der Ausstattung der Patientenzimmer einbezogen. Sie wählten demnach helle Blau- und tiefere Gelbtöne für Wänden und Mobiliar, im Bad entschieden sie sich für kleine blaue Fliesen.

„Helle Farben sind so wichtig“, lässt sich stellvertretend für seine Kollegen Nertil Bardhi zitieren. Er arbeitet seit drei Jahren auf dieser Station, auf der die Mitarbeitenden es „mit vielen verschiedenen Infektionen zu tun haben, wodurch man immer etwas lernt“.

Nächste Stationensanierung könnte bald folgen

„Unser Dank gilt nicht nur den Handwerkern, die diese Baumaßnahme kurzfristig und mit hohem Engagement durchgezogen haben. Unseren Dank richten wir auch an die Zeppelin Stiftung, die diese dringend notwendige Maßnahme finanziert hat“, so MCB-Geschäftsführer Franz Klöckner.

Auf die„Isolier-Station“ könnte bald die nächste folgen. Er wisse, dass es einige weitere Stationen im Klinikum gebe, die ebenfalls saniert werden müssen, lässt sich Klöckner in der Mitteilung weiter zitieren. Eine konkrete habe er bereits im Auge – welche das ist, wird aber noch nicht verraten.