Ein Paar sind sie seit fast sechs Jahren. Das Ja-Wort im Trauzimmer des Graf-Zeppelin-Hauses haben sie sich im Sommer 2014 gegeben. Doch jetzt wird aus der „Eingetragenen Lebenspartnerschaft“ endlich eine richtige Ehe. Am 29. März ist es im Häfler Standesamt soweit. „Für uns ändert sich eigentlich nichts“, sind sich Isabella Mencaroni und Katrin John einig. „Aber nachdem die Gesetzesänderung durch ist, war für uns klar, dass wir auch ein Zeichen setzen wollen.“

Isa und Kati – eine romantische Liebesgeschichte wie viele andere auch. Dass es sich in ihrem Fall um die Liebe zwischen zwei Frauen handelt, macht für sie keinen Unterschied. Eine Wienerin und eine Thüringerin, die beide längst im Hafen angekommen sind und sich in ihrer zweiten Heimat am Bodensee so richtig wohl fühlen. Isabella Mencaroni hat als Qualitätsingenieurin erste berufliche Erfahrungen in Rüsselsheim gesammelt und ist 2011 zur ZF gewechselt, wo sie im Kundenservice tätig ist. Katrin John steht beruflich ebenfalls auf einem festen Fundament und hat vor fünf Jahren ihre eigene Physiotherapiepraxis in Friedrichshafen eröffnet. Kennengelernt haben sich die beiden im April 2012 auf der „Tuning World“ und gleich gemerkt, dass man sich auf derselben Wellenlänge befindet. „Dieses Kribbeln im Bauch. Ich bin mir vorgekommen wie ein verliebter Teenager“, war sich Katrin John schnell sicher, dass aus dem Austausch der Telefonnummern mehr werden könnte, viel mehr. Und dann hat es richtig gefunkt, als Isa und Kati an einem Frühsommerabend bis in die Morgenstunden zusammen auf den Steinen am Schlosssteg gesessen sind.

„Wenn uns danach ist, gehen wir händchenhaltend durch die Straße, haben keine Scheu uns zu küssen, so wie andere heterosexuelle Paare auch. Zum Verstecken hat’s für uns noch nie einen Grund gegeben“, sagt Isabella Mencaroni frei heraus. „Ich hatte auch schon mal einen männlichen Freund. Aber da hat mir was gefehlt“, erzählt die 30-Jährige über ihre Findungsphase. „Ich hatte nie das Gefühl, nicht akzeptiert zu werden. Offen über die eigene sexuelle Orientierung zu reden, ist wichtig. Wie man damit umgeht, hängt stark von einem selber ab“, ist ihre Maxime. Auch Katrin John war zehn Jahre lang mit einem Mann zusammen, war glücklich und verliebt. „Und dennoch wusste ich nicht so recht, wo ich hingehöre“, sagt die 36-Jährige. „Sehr aufmerksam, einfühlsam, bei ihr kann man sich geborgen fühlen. Alles ist so unkompliziert, wir verstehen uns auch ohne Worte.“ Diese Eigenschaften liebt Isa an Kati. „Ehrlich, offen, sie sagt alles sehr direkt, holt mich runter vom stressigen Alltag, mein Ruhepol, meine starke Schulter zum Anlehnen“ – mit diesen liebenden Worten beschreibt Kati ihre Isa.

Vor zwei Jahren haben sich die Beiden eine stadtnahe Altbauwohnung gekauft und gemeinsam renoviert – Isa als „dekorative Ader und Kati mit „handwerklichem Geschick“. „Freundlich und offene Nachbarn, alles passt super“, ist das Paar mit der Wohnsituation mehr als zufrieden. Aber natürlich besteht auch das Leben von Katrin John und Isabella Mencaroni nicht nur aus Sonnentagen. „Meine Mutter ist 2015 schwer erkrankt und zwei Jahre später gestorben. Das war für uns eine schlimme Zeit. Aber auch eine Zeit, in der ich gespürt habe, wie sehr Isa an meiner Seite steht und mir Kraft gibt“, erzählt Kati. „Auch meine Mama war dankbar und stolz, dass wir beide uns haben und hat uns den Rat mitgegeben, immer zusammenzuhalten.“

„Der 23. August 2014 bleibt für uns der eigentliche Hochzeitstag“, sagt Isabella Mencaroni. „Ein perfekter Tag mit einer ausgelassenen Feier auf einem Bodenseeschiff. Auch die anschließende Reise nach Florida und auf die Bahamas war einfach fantastisch.“ Die Heirat am 29. März soll jetzt ihm eher kleinen Rahmen über die Bühne gehen. Umso mehr freut man sich auf eine Doppelhochzeit. „Ich finde es klasse, dass meine Tante Tina John – die aus der Nähe von Potsdam kommt – und ihre Partnerin Steffi Jordan zusammen mit uns heiraten und dass auch deren Tochter Lea Maria Jordan mit uns feiert“, freut sich Katrin. Eine große Hochzeitsreise ist nicht geplant. Dafür geht’s im Sommer eine Woche mit Boot auf den Bodensee – schließlich hat Katrin John das Schifferpatent.

Mit von der Partie sein wird natürlich auch „Paul“ – ein zehn Monate alter Entlebucher Sennenhund. Der gehört nämlich inzwischen auch zur Familie.