Irrfahrt mit dem Auto: Seniorin verliert bei Dunkelheit die Orientierung

Drei zerstörte Reifen, eine kaputte Stoßstange und eine zum Glück unverletzte 89-Jährige: Das ist die Bilanz einer Irrfahrt, die sich bereits am Donnerstag gegen 21 Uhr im Bereich eines Gartencenters in der Lindauer Straße zugetragen hat. Wie die Polizei mitteilt, hat eine 89-jährige Autofahrerin offenbar in der Dunkelheit und aufgrund der im Regen spiegelnden Fahrbahn die Orientierung verloren. Sie kam von der Straße ab und lenkte ihren Nissan mehrere Meter über eine Wiese und einen Bordstein. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.