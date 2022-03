Irish Heartbeat Festival im Bahnhof Fischbach

Mit dem „Irish Heartbeat“ kommt ein Festival voll von mitreißenden Jigs und Reels wie lyrischen Balladen am Donnerstag, 24. März, um 20 Uhr in den Bahnhof Fischbach. Erneut feiert sich die irische Musik bei diesem Festival mit einem abwechslungsreichen, zugleich traditionellen und innovativen Programm. Die Musik des Quintetts 3 On The Bund – Roísín Ryan (Vocals & Fiddle), Seán Kelliher (Gitarre), Rebecca McCarthy Kent (Fiddle), Aisling Lyons (Concertina) und Simon Pfisterer (Uillean Pipes) – ist ein Spaziergang nicht nur durch irische Tradition, sondern auch ein Ausflug in die Weltmusik. Emma Robinson, Alison Crossey und Joanna Boyle räumten in ihrer Jugend so manchen Ulster oder All Ireland Champion Titel ab. Seit 2015 mischen sie als Trio unter dem Namen Briste mit neuem, frischem Sound die Szene auf. Mit Conor Markey & Marty Barry stehen zwei Meister auf der Bühne: Ob Gitarren, Bouzoukis oder Banjos – sie zupfen hoch virtuos an allen Saiten. Irish Heartbeat: eine Tour, die die Hand am Puls der irischen Musikszene hat! Karten kosten 26 Euro. Erhältlich sind sie im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus unter Telefon 07541 / 28 84 44 und per E-Mail an ticket@gzh.de sowie unter www.kulturbüro.friedrichshafen.de / reservix.de