Irish Folk Band „Tir Nan Og“ wollen die Caserne rocken

Die bayerische Vollblut-Irish-Folk-Band „Tir Nan Og“ ist am Freitag, 18. März, auf ihrer „Bastards Tour 2022“ im Kulturhaus Caserne zu Gast und möchte mit den Häflern den irischen Nationalfeiertag musikalisch begehen. Denn am 17. März und die Tage drum herum wird weltweit der St. Patrick's Day gefeiert. Das Publikum soll auf eine Reise ins irische Lebensgefühl mit der „irischsten Stimme Deutschlands“ von Frontsänger und Gitarrist Robert Meyer mitgenommen werden. Tir Nan Og (zu Deutsch: „Das Land der ewigen Jugend“), das sind sechs Musiker aus Zentral-Bayern, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Bühnen rocken. Traditionelle Tunes wechseln sich ab mit Songs aus eigener Feder, rasanten Rhythmen zum Tanzen und eingängigen Lieder zum Mitsingen.

Beginn ist um 20.30 Uhr im Casino, Einlass 19.30 Uhr. Karten gibt es über www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de oder an der Abendkasse