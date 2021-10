Irische Folk-Töne in der Caserne

Der Culturverein Caserne e.V. veranstaltet am Samstag, 16. Oktober, einen irischen Abend mit der Band „Loch Talamh“ (gälisch für Bodensee) im Theater Atrium im Kulturhaus Caserne.

Loch Talamh steht laut Pressemitteilung für echten Irish Folk, den man in dieser originalen Art sonst nur live in irischen Kneipen hört. Polkas, Marches, Jigs und Reels, die direkt in den Bauch und in die Beine gehen. Die vier Musiker vom Bodensee spielen seit mehr als 20 Jahren mit typisch irischen Instrumenten wie Fiddle, Bodhran, Spoons, Flutes, Recorder, Gitarre, Akkordeon, Banjo, Irish Bouzouki und Harfe. Mit einem abwechslungsreichen Programm entführt Loch Talamh das Publikum auf die grüne Insel. Melancholische Airs und Balladen und Musik, die in die Beine geht, wechseln sich ab. Komplizierte mehrstimmige Stücke folgen mit den bodenständigen Drinking-Songs. Den Zuhörern bietet sich also ein bunter Querschnitt durch alles, was traditionelle irische Musik ausmacht. Die Bandbesetzung: Jörg Löbau (Banjo, Bodhran, Spoons, Bass und Gesang), Beate Hausknecht (Fiddle und Gesang), Ursula Striegel (Flöten, Akkordeon, Harfe und Gesang) und Wolfgang Striegel (Gitarre, Bass, Irish Bouzouki, Spoons, Bodhran und Gesang)