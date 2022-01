Inzidenz zu hoch: Ausgangssperre für Ungeimpfte gilt ab Montag im Bodenseekreis

An zwei Tagen hintereinander liegt die Inzidenz im Kreis über dem Grenzwert 500, Stand Sonntagabend bei 513,5. Die Ausgangssperre gilt laut einer Mitteilung des Landratsamtes darum ab Montag, 17. Januar, 0 Uhr, für alle, die nicht gegen Covid-19 geimpft oder nicht genesen sind.

Wer nicht immunisiert ist, muss künftig zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens zu Hause bleiben. Ausnahmen sind laut Landratsamt aus triftigen Gründen möglich. Beispielsweise: Besuche beim Arzt und sonstige Notfälle, Gassigehen mit dem Hund, Sport alleine, der Weg zu Ausbildung oder Arbeit oder auch der Besuch eines Lebenspartners. Zuletzt hatte es Ende November bis Mitte Dezember eine solche Ausgangssperre im Bodenseekreis gegeben.

Das Gesundheitsamt des Landratsamts Bodenseekreis hatte am Sonntagabend offiziell festgestellt und amtlich bekanntgemacht, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis an zwei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner überschritten hat. Laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg müssen damit die verschärften Maßnahmen durch das Landratsamt in Kraft gesetzt werden.

Die landkreisspezifische Regelung gilt nicht mehr, sobald nach Feststellung des Gesundheitsamtes die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert von 500 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt.