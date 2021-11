Inzidenz im Bodenseekreis erreicht neuen Spitzenwert

Trauriger Rekord im Bodenseekreis: Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg meldet am Dienstag, 23. November 2021, eine Inzidenz von 637,4 und somit den bisherigen Spitzenwert.

Seit dem Vortag haben sich im Landkreis 340 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, eine Person starb mit dem Virus. Die Zahl der mit dem Virus verstorbenen Menschen erhöht sich damit auf 184.

Insgesamt sind sich seit Beginn der Pandemie 13.779 Menschen positiv auf das Virus getestet worden.

Ab Mittwoch gelten neue Regeln

Weil die Infektionszahlen immer weiter steigen und die Kapazitäten auf den Intensivstationen immer knapper werden, greift das Land ab Mittwoch zu härteren Maßnahmen.

„Wir laufen auf eine Situation zu, die wir in der Pandemie bisher nicht erlebt haben“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Das Personal in den Krankenhäusern sei am Ende seiner Kräfte, in Arztpraxen gebe es erste Überlastungsprobleme.

Ab Mittwoch soll in bestimmten Bereichen deshalb 2G plus gelten. Das heißt: Zu vielen Veranstaltungen haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt, die zusätzlich einen negativen Test vorweisen können. Auch für Ungeimpfte kommen neue Beschränkungen.

+++ Neue Verschärfungen ab Mittwoch: Diese Regeln gelten in der Alarmstufe II +++