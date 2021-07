Inzidenz bleibt weiterhin einstellig

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind – Stand Montagnachmittag – im Bodenseekreis 7813 Fälle registriert worden. Laut Landratsamt gibt es derzeit 22 aktue Infektionsfälle. Ein Betroffener wurde in der vergangenen Woche stationär behandelt.

In der zurückliegenden Woche sind dem Kresigesundheitsamt insgesamt zehn neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. In dieser Zeit wurde viermal auch eine Virusvariante labordiagnostisch nachgewiesen. Der höchste Sieben-Tages-Wert je 100 000 Einwohner wurde in der zurückliegenden Woche vom Landesgesundheitsamt mit 6,4 am vergangenen Dienstag veröffentlicht.

Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen sind im Bodenseekreis bereits 194 530 Impfdosen verabreicht worden (ohne betriebsärztliche Impfungen). In der zurückliegenden Woche waren es 10 950 Impfungen. Wer noch keinen Termin hat, kann im Rahmen der landesweiten „offenen Impfwoche“ noch bis Sonntag täglich von 8 bis 13 Uhr ohne Anmeldung im Kreisimpfzentrum vorbeikommen. Außerdem besteht am Freitag und Samstag während des Wochen- und Schlemmermarktes auch die Möglichkeit, sich von 8 bis 16 Uhr auf dem Adenauerplatz mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen zu lassen.