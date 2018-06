Investor kauft Guss-Spezialist MWS Friedrichshafen

Das aus der Insolvenz gerettete Spezialgussunternehmen MWS Friedrichshafen hat einen neuen Besitzer. 285 Mitarbeiter atmen auf.

„Die MWS Friedrichshafen hat einen neuen Eigentümer. Das Spezialunternehmen für Sandgussproduktion wird zum 1. September 2018 von Oak Hill Advisors übernommen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, die durch eine Agentur für Krisenkommunikation verbreitet wurde.

Der Kapitalgeber, ein privates und international tätiges Investmentunternehmen aus New York, will am Standort Friedrichshafen sechs bis sieben Millionen Euro investieren. Der Name des Unternehmens wird sich dabei allerdings ändern. MWS hört künftig auf den Unternehmensnamen „DGH Sand Casting-Gruppe“. Für die rund 285 Mitarbeiter gibt es laut Mitteilung eine Beschäftigungsgarantie. Oak Hill hat in der Vergangenheit bereits mehrfach insolvente Autozulieferer aufgekauft.

Der Einstieg von Oak Hill Advisors schließt die Sanierung des Friedrichshafener Unternehmens ab, das im November 2016 einen Insolvenzantrag gestellt hatte. Andreas Offinger, der als neuer Geschäftsführer der DGH Sand Casting-Gruppe fungiert, hatte bereits in den vergangenen Monaten Verträge mit Kunden des Unternehmens verhandelt und die Übernahme vorbereitet: „Wir haben mit unseren Geschäftspartnern langfristige Kundenvereinbarungen unterzeichnet, die dem Unternehmen eine positive Perspektive für die kommenden Jahre eröffnen", wird er zitiert.

Die DGH Sand Casting-Gruppe ist auf Sandgussproduktion für die Automobilindustrie spezialisiert. Außerdem bietet das Unternehmen Lösungen für Elektromobilität an. Sandguss ermöglicht es laut Unternehmen, komplexe Bauteile auch in Kleinserie wirtschaftlich herzustellen. Automobilhersteller könnten damit bereits in einer frühen Phase der Produktentwicklung neue Komponenten seriennah produzieren.

Millionen sollen investiert werden

Der Sanierungsexperte und Wirtschaftsprüfer Arndt Geiwitz, der das Verfahren als Insolvenzverwalter begleitete, sieht die Übernahme offenbar positiv: „Mit Oak Hill Advisors haben wir einen starken Partner gefunden, der das Unternehmen auf eine solide Zukunftsbasis stellt. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit Mitarbeitern und Arbeitnehmervertretung eine Lösung erarbeitet haben, die die Weiterbeschäftigung aller rund 285 Mitarbeiter sicherstellt."

Der neue Eigentümer Oak Hill Advisors will in den kommenden drei Jahren sechs bis sieben Millionen Euro am Standort Friedrichshafen investieren, um die Produktion zu modernisieren. Für die Mitarbeiter steht offenbar auch ein Weiterbildungsbudget von rund 250000 Euro zur Verfügung. Der neue Geschäftsführer Andreas Offinger ist optimistisch: „Sandgussherstellung hat in Friedrichshafen eine lange und erfolgreiche Tradition. Wir können und werden sie selbstbewusst fortsetzen."

