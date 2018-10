Investition in den dringend benötigten Berufsnachwuchs

81 neue Auszubildende in neun verschiedenen Berufen heißt der Medizin-Campus Bodensee in diesem Jahr willkommen. In beiderlei Hinsicht sind das nach eigenen Angaben des Klinikverbunds mehr als jemals zuvor.

Die angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger, Medizinischen Fachangestellten, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Lageristen, Operationstechnischen Assistenten, Kauffrauen im Gesundheitswesen, Krankenpflegehelfer und Anästhesietechnischen Assistenten starten in einem der drei Standorte des Medizin Campus Bodensee in diesen neuen Lebensabschnitt. Im Klinikum Friedrichshafen, im Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten, in der Klinik Tettnang und den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) setze der Klinikverbund auch weiterhin auf die Ausbildung des eigenen Berufsnachwuchses, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbunds.

Auch einige „alte Bekannte“

Unter den „Neuen“ sind auch „alte Bekannte“ – junge Frauen und Männer, die bereits ein freiwilliges soziales Jahr absolviert haben oder nach der einjährigen Ausbildung zum Krankenpflegehelfer nun die dreijährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger anschließen oder die bisher in einem anderen Berufsfeld im Krankenhaus tätig waren und nun „Pflege lernen wollen“.

Aber auch Quereinsteiger, die einen Teil ihrer Ausbildung bereits absolviert haben und diese nun im Medizin Campus Bodensee beenden wollen, sind darunter. Rund ein Viertel der 81 Auszubildenden ist übrigens männlich.