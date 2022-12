Im Interview: Volker Mayer-Lay zu Klima, Krieg und Katar

Über ein Jahr ist seit der Bundestagswahl vergangen. Kann Volker Mayer-Lay (CDU), der für den Bodenseekreis in Berlin im Parlament sitzt, angesichts der aktuellen Krisen da eine seriöse Bilanz ziehen? Mit ihm gesprochen hat SZ-Redakteur Ralf Schäfer.

Wie sieht Ihre erste Bilanz aus?

Eine Bilanz zu einem Jahr im Bundestag kann ich ziehen, es war ein sehr wechselhaftes Jahr. Vor einem Jahr ging es vor allem noch um Corona. Mitte November vergangenen Jahres habe ich Norbert Röttgen getroffen, der auf die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze hinwies. Die Union hat darauf eine Aktuelle Stunde im Bundestag zu der Lage dort initiiert. Überlagert aber wurde das alles zu der Zeit noch von den Corona-Themen.

Die Impfpflicht stand damals im Blickfeld. Die Ampelkoalition ist damals angetreten, die allgemeine Impfpflicht einzuführen, es kam die sektorale Impfpflicht. Ich habe damals schon eine abweichende Entscheidung getroffen, als die Fraktion. Die Mehrheit der Union meinte, das Gesetz mittragen zu müssen. Ich habe mich seinerzeit enthalten, weil in dem Gesetz einige Dinge standen, die richtig waren, es in Gänze aber nicht meiner Vorstellung entsprach.

Anfang des Jahres wurde die Impfpflichtdebatte geführt, die Delta-Variante war weg, die Omikron-Variante des Covid19-Virus kam. Ich habe mir seinerzeit ein Bild von der Situation in hiesigen Krankenhäusern gemacht. Was machen wir mit den Menschen, wenn die Kliniken nicht mehr alle versorgen können? Die Abwägung, wer bessere Überlebenschancen hat, musste nicht kommen, weil die Lage dann doch nicht so gravierend wurde. Dieses Thema wurde dann am 24. Februar von Putin zerfetzt mit seinem Angriff auf die Ukraine.

Wir sprechen derzeit über Krisen, Krieg und Katastrophen. Der Klimawandel ist ein Thema, der sich im Sommer mit Niedrigwasser und Algenteppichen bemerkbar gemacht hat. Haben Sie Ideen, wie die Region reagieren müsste?

Eigentlich wie alle Regionen. Wir müssen dem begegnen, was nicht mehr abwendbar ist, beispielsweise beim Hochwasserschutz. Da müssen wir besser werden. Wir müssen auf Lang- oder Starkregen vorbereitet sein. Wenn wir uns Argen, Schussen und die Zuläufe anschauen, dann kann es da sehr eng werden.

Es gibt das neue Konzept der sogenannten Schwammstädte, das aber zieht massive und teure Maßnahmen nach sich, da hätte ich mir jetzt schon ein deutlich besseres Förderprogramm des Bundes gewünscht. Ferner ist aber auch die Frage wichtig, wo wir unseren Beitrag leisten können, um den Klimawandel so gering wie möglich zu halten. Wir müssen Flächen-Photovoltaik und Agri-PV fördern, da gibt es ein gutes Beispiel in Kressbronn. Der positive Effekt bei Agri-PV, also der Anbauflächen der Landwirtschaft, die mit PV belegt sind, wären auch die Zusatzeinkunftsquelle der Landwirtschaft.

Solche Anlagen sind zur Zeit noch nicht als privilegierte Maßnahmen des Baugesetzbuches verankert. Die Windkraft ist es, die PV ist da noch zu wenig bedacht. Aber, wir müssen auch in die Nachbarschaft schauen, wir machen viel und gehen an vielen Stellen voran, viele andere aber machen da nicht mit. Das muss weltweit verbessert werden. Zur Zeit setzen wir uns da einem Wettbewerbsnachteil aus.

Im Zuge des Klimawandels ist es nicht weit bis zur Energiekrise. Energie zu sparen ist nicht erst seit Putins Angriff auf die Ukraine wichtig. Haben Sie angesichts aktueller Diskussionen eine mögliche Lösung, sollen AKW weiter laufen? Bringt das was oder ist in der Vergangenheit zu viel bei der Entwicklung alternativer Energiekonzepte und regenerativer Energien verschlafen worden?

Die Frage ist, im Vergleich zu wem wir etwas vernachlässigt haben. Im Vergleich zu den eigenen Ansprüchen hängen wir hinten dran. Wir wollten schon viel weiter sein: Wenn man bedenkt, dass Angela Merkel vor zehn Jahren als Klimakanzlerin bezeichnet wurde, dann war da am Ende nicht mehr viel übrig.

Wir haben die Steuerungselemente zu schnell heruntergefahren, und die Produktion von Photovoltaikanlagen rutschte schnell hinter China zurück. Wir hätten es uns einfacher machen können. Wir brauchen alles, was geht, auch die Wasserkraft und Biogas. Auf der anderen Seite haben wir über 50 Prozent regenerativer Energiequellen, es stimmt einfach nicht, dass die Union nichts in dem Bereich geleistet hat.

Wir haben aber jetzt die Situation eines Angebotsschocks. Nicht der Umstand, dass das Energieangebot weniger wird, sondern die reine Ankündigung, dass es weniger werden könnte, beeinflusst den Markt. Ich hätte mir etwas Zurückhaltung von Minister Habeck gewünscht, es war doch klar, dass das die Märkte erschüttern muss.

Wenn dann noch die Nachricht kommt, dass die AKW vom Netz gehen, braucht man jetzt Ruhe auf dem Markt und Planungssicherheit. Die AKW müssen am Netz bleiben. Alles, was es an Möglichkeiten gibt, das Angebot zu erhöhen oder zu stabilisieren, muss getan werden. Wir haben seit Monaten einen Strompreisdeckel gefordert, das würde Sicherheit für die Bürger bringen und zum Sparen anreizen.

Schauen wir in die weitere Umgebung, landen wir irgendwann tatsächlich auch mal auf der Autobahn. Was halten Sie eigentlich vom Tempolimit?

Ich glaube nicht, dass es uns helfen wird. Ich halte das für reine Kosmetik. Tempolimit von 130 wäre für viele Menschen in Ordnung, sie fahren ohnehin nicht schneller. Und an den meisten Streckenabschnitten haben wir bereits eine Reglementierung der Geschwindigkeit. Wir sollten an die Selbstverantwortung der Menschen glauben und darauf setzen. Sie wissen, dass sie damit auch Energie sparen können. Ich halte von der Reglementierungswut nicht viel.

Neben Energiesparen und dem eigenen Verhalten in der Klimakrise ist die Inflation ein großes Thema der Zeit. Was raten Sie den Menschen? Auch ohne in die Glaskugel zu schauen, was denken Sie, wie sich die Inflation und damit die Wirtschaftslage entwickelt?

Die Menschen können die Inflation nur aushalten. Es gibt keine Tipps, dazu. Es gibt für die Politik jetzt Stellschrauben, die gedreht werden müssen. Jetzt Geld über die Menschen zu streuen, ist nicht zielführend. Wir müssen auf die Europäische Zentralbank setzen, die eigentlich schon im vergangenen Herbst die Leitzinsen hätte erhöhen müssen. Damit wäre schon einmal ein Teilerfolg erzielt. Das Zugpferd der Inflation sind die hohen Energiekosten. Wir brauchen mehr Angebot und müssen die Preise deckeln.

Bleibt ein seit fast drei Jahren schwelendes Thema: Corona. Wie geht es weiter, was kommt im Winter noch auf uns zu? Welche Maßnahmen oder welches Verhalten empfehlen Sie?

Ich glaube, die Bevölkerung würde einschneidende Maßnahmen nicht mehr hinnehmen, es sei denn, das Virus wandelt sich noch einmal enorm. Die Politik muss alles tun, so etwas wie Lockdown und Schulschließungen zu vermeiden. Ich glaube auch nicht, dass es soweit kommt. Vorsicht ist geboten, aber nicht Obervorsicht. Wenn der Staat den Menschen zu viele Regel macht, die Menschen gleichzeitig aber nicht schützen kann vor Verarmung, dann treiben wir die Leute in die Arme von anderen.

Eine aktuelle Frage: Wie stehen Sie zum Bürgergeld?

Der durch Intervention der Union erzielte Kompromiss ist gut. Die Regelsätze der Menschen zu erhöhen, ist in dieser Zeit völlig richtig. Gerade diejenigen, die wenig Geld zur Verfügung haben, haben in der Krise schwer zu kämpfen, und brauchen dringend etwas mehr Unterstützung. Aber es bleibt richtig, dass es weiterhin Anreize gibt, sich dringend um Arbeit zu bemühen. Das Prinzip des „Fördern und Fordern“ bleibt erhalten. Das war unser Ziel. Arbeit muss sich gegenüber der Grundsicherung weiterhin lohnen.

Und jetzt noch ganz persönlich: Schauen Sie die WM?

Das große „WM-Gefühl“ ist bei mir bislang nicht aufgekommen. Die Machenschaften der FIFA und vor allem die schlimmen Berichte über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und tausende Tote beim Bau von Stadien und Hotels oder die Menschenrechtsverletzungen in Katar und die dramatische Unterdrückung von Frauen haben mir die Freude auf das Turnier gehörig verhagelt.

Anstatt das Sportereignis aber zu ignorieren, wäre es vielleicht ein guter Anlass, den internationalen politischen Druck nun deutlich zu erhöhen, denn die internationale Staatengemeinschaft kann in Zeiten, in denen der Blick der Welt auf ein solches Land gerichtet ist, wohl am meisten bewegen. Der Deutschen Nationalmannschaft habe ich als Fußballfreund auf jeden Fall die Daumen gedrückt und die Spiele der Nationalelf angeschaut.