Intersky-Pleite: Bürger sollen Airline gründen

Die Pleite der Regionalairline Intersky reißt eine Lücke in die Verkehrsanbindung der Region. Ein Häfler und eine Ravensburgerin wollen das ändern. Im Gespräch mit Hagen Schönherr verraten Chantelle Brand und Matthias Knoll, wie eine Bürger-Airline als Ersatz für Intersky funktionieren könnte, wie das Geldsammeln dafür im Netz funktioniert – und wie Investoren für den Fall des Misserfolgs abgesichert wären.

„Projekt Air“ nennt sich Ihre Idee. Sie wollen im Internet 6,7 Millionen Euro für die Gründung einer Art Bürgerairline sammeln. Das soll funktionieren?

Wir sind beide Kunden der Intersky gewesen und in unserem Freundeskreis gibt es einige ehemalige Mitarbeiter. Es kann nicht sein, dass diese vom Verkehr benachteiligte Region ohne regionale Airline dasteht. Es hilft auch nicht, dass vielleicht eine große Linie kommt, um dann jederzeit wieder zu verschwinden. Verlässlich kann nur ein Unternehmen sein, das in der Region verwurzelt ist und dem die Menschen vertrauen. Das nötige Startkapital wollen wir per Crowdfunding sammeln. Die Idee dahinter: Privatpersonen, Firmen und Investoren können eine beliebige Summe bei der Crowdfunding-Plattform „Indiegogo“ im Internet hinterlegen. Wenn 60000 Menschen zum Beispiel je 100 Euro investieren, haben wir die Zielsumme von 6,7 Millionen zur Finanzierung so gut wie erreicht. Dann wird diese als GmbH gegründet und die Fluglinie startet.

Und wenn das Geld nicht zusammenkommt?

Dann bekommen die Investoren ihr hinterlegtes Geld auf den Cent genau zurück. Das garantiert die unabhängige Plattform „Indiegogo“ als Treuhänder. Das Investment startet also nur, wenn die notwendige Summe auch wirklich erreicht wird.

Warum brauchen Sie eigentlich genau 6,7 Millionen Euro?

Wir haben für das Projekt mit verschiedenen Experten der Luftfahrtbranche gesprochen. Das Geld reicht, um den Betrieb einer Airline für mehr als ein halbes Jahr sicherzustellen. Diese Dauer ist für die Erlaubnis von der Luftfahrtbehörde mindestens vorgeschrieben. Darüber hinaus wollen wir Investoren aus der Wirtschaft gewinnen und stabile Kooperationen eingehen. Da braucht es eine gewisse Summe in der Hinterhand.

Um ehrlich zu sein, haben Sie noch einen weiten Weg zu gehen. 436 Euro sind erst eingegangen.

Das stimmt, acht Personen haben uns bislang unterstützt. Vom Ziel sind wir noch weit entfernt. Wir müssen allerdings betonen, dass wir noch keinerlei Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, um Bürger zu gewinnen. Die Masse ist träge, aber wenn eine kritische Menge an Teilnehmern erreicht ist, entwickelt sie eine richtige Wucht. Wir wollen das mit Aktionen unterstützen.

Würde die neue Airline denn alle Strecken bedienen?

Zu Beginn geht es darum, einzelne Strecken wie Köln/Bonn und Berlin anzubieten. Wenn das Projekt erfolgreich ist, wollen wir wieder mehr Linien aufnehmen. Die ersten Kunden hätten wir dann jedenfalls schon: Jeder Crowdfunding-Teilnehmer erhält sein Investment bei der Ticketbuchung verrechnet.

Die Crowdfunding-Aktion endet am 18. Januar. Infos unter

www.indiegogo.com/projects/projekt-air