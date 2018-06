Intersky-Flieger kommt in Friedrichshafen von der Rollbahn ab

Die Intersky-Maschine aus Düsseldorf ist am Dienstag um kurz nach 21.30 Uhr auf dem Weg zum Terminal des Häfler Flughafens von der Rollbahn abgekommen. Die Maschine mit 42 Fluggästen an Bord kam auf dem Rasen zum Stehen. Verletzt wurde niemand, die Ursache wird derzeit von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ermittelt.

Die Bombardier Dash 8Q300 landete „ganz normal“, wie der Fluggast Sebastian Brinkmann aus Düsseldorf erzählt. Auf der parallel zur Start- und Landebahn verlaufenden Rollbahn sei die Maschine stetig weiter nach links gerollt. Das hat ein anderer Passagier beobachtet, der uns auch die Fotos von dem Unfall zur Verfügung stellte. Marc Michael Huber war auf Dienstreise in Düsseldorf gewesen und konnte von seinem Platz unter der Tragfläche der Turboprop-Maschine beobachten, „wie der Rasen immer näher kam".

Das linke Fahrwerk, das sich fast direkt neben seinem Sitz befand, sank immer tiefer in die nasse Wiese ein. Plötzlich drehte sich die Maschine um 90 Grad und blieb auf der Wiese stehen. An Bord seien alle ruhig geblieben, hätten größtenteils auf der Wiese erst gemerkt, dass da irgendwas falsch gelaufen sei. „Ziemlich entspannt haben wir die Maschine über die normalen Ausgänge verlassen können.“ Ein Bus hat die Passagiere abgeholt und zum Terminal gebracht. Auf das Gepäck mussten die Fluggäste dann jedoch etwas länger als gewohnt warten.

Die Flughafenfeuerwehr hat die Maschine zum Terminal geschleppt. „Viele Mitreisende haben in Ruhe Fotos gemacht und über ihre Handys auf Facebook und Twitter verteilt“, erzählt Sebastian Brinkmann.

Die 18 Tonnen schwere Maschine ist später stillgelegt worden. Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind aus Braunschweig angereist und haben am Mittwoch die Untersuchung aufgenommen. Der Flugplan am Dienstag wurde durch diesen Zwischenfall nicht gestört, berichtet der Sprecher des Bodensee-Airports, Christian Wulf. Und die Fluggesellschaft hat gleich am Mittwoch den Flugverkehr, der mit dieser Maschine geplant war, mit einer Ersatzmaschine einer anderen Linie wieder aufnehmen können. Der Sprecher der Intersky, Roger Hohl, spricht von keinerlei Störungen im laufenden Betrieb.

Zwischenbericht im September

Die Sachverständigen der BFU sind im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg mit der Prüfung der Ursache für den Flugunfall befasst. Solche Untersuchungen werden sorgfältig vorgenommen und dauern entsprechend lange. Jens Friedemann, Sprecher der BFU in Braunschweig, erläutert dieses Vorgehen. „Wir untersuchen Mensch, Technik und Umgebungsfaktoren." Vor Ort werde das System untersucht, das Flugzeug auf den Kopf gestellt und eine technische Ursache gesucht. Auch die Beteiligten werden nach ihren Beobachtungen und ihrem Verhalten befragt. Schließlich ermitteln die Sachverständigen alle möglichen Umgebungsfaktoren wie Licht, Wetter, Bodenbeschaffenheit oder Winde und Sichtverhältnisse. In Braunschweig werden später der Flugdatenschreiber und die Stimmenaufzeichnungen aus dem Flugzeug analysiert. Mit den ersten Ergebnissen wird am Donnerstag gerechnet, den Zwischenbericht gibt es frühestens im September. Die Maschine wird, sofern sie nicht repariert werden muss, bereits in dieser Woche für den Betrieb wieder freigegeben.

Ähnliche Unfälle

Immer wieder kommen auf Flughäfen Maschinen von der Rollbahn ab und landen auf dem Grün. Im Februar 2013 geriet eine ATR 72 in Rom auf die Wiese neben der Rollbahn. Dabei wurden 16 Passagiere verletzt. Ursachen für diese Unfälle werden nicht berichtet.

Die Dash 8Q300 ist die einzige Maschine dieser Art, die die Intersky in Friedrichshafen stationiert hat. Die zweimotorige Maschine gilt als zuverlässig. Von dem Nachfolgemodell, der Dash 8Q400 hingegen sind mehrere Probleme an den Fahrwerken festgestellt worden. Im September 2013 legte eine Dash 8Q400 in Zürich eine Bruchlandung auf die Piste.

