Interpretation des Lebens einer Musik-Ikone gelingt

Wer einen Bob Dylan versucht zu interpretieren, benötigt Mut, gepaart mit Können. Dem in Ulm geborenen Sänger, Songwriter und Schauspieler Hubertus Rösch ist es am Freitag im Casino im Kulturhaus Caserne gelungen, mit einer musikalischen Lesung, das Leben und Schaffen Dylans, der unter seinem Geburtsnamen Robert Allen Zimmermann von Duluth, Minnesota in jungen Jahren nach New York gezogen war, um von dort aus Musikgeschichte zu schreiben, zu reflektieren. Dem Publikum hat es gefallen.

Vielleicht hatte im Publikum den 46-jährigen gebürtigen Ulmer schon einmal in einigen TV-Serien gesehen wie „Von Fall zu Fall-Stubbe“ (2005 im ZDF) oder „Marienhof“ (2010 in der ARD), das er aber auch ein exzellenter Musiker sein kann, durften sie dann an diesem Abend erfahren. Ein Musiker, der sich neben eigenen Produktionen – das jüngste Album „Waiting for this train“ wurde in New York aufgenommen – nachdem er 2014 Bob Dylans Producer und Grammy Award Winner Malcolm Burn besucht hatte – ganz dem Leben und Schaffen seines Idols Bob Dylan verschrieben hat.

Zwei Akustik-Gitarren, eine E-Gitarre, einige Hohner-Mundharmonikas und ein Hocker gehörten zur instrumentalen Ausrüstung auf der Bühne. Die E-Gitarre spielte dabei eher eine untergeordnete Rolle und sollte an diesem Abend nur einmal zum Einsatz kommen- nämlich sollte sie an die Zeit erinnern, in der Dylan 1965 bis 1966 viel kritisiert vom Folk zur Rockmusik wechselte.

Hubertus Rösch verstand es eindrucksvoll, von den musikalischen Ursprüngen bis hin zu den unterschiedlichen Epochen seines Idols zu berichten. So begann er seine Zeitreise mit dem anfangs holprigen Start mit dem Durchbruch „The time they are a changing“, 1962, dem Aufstieg zum wichtigsten Protestsänger und Anführer einer politischen Jugendbewegung in den 60er-Jahren, bis hin zu den Höfen und Tiefen im Leben eines eigenwilligen musikalischen Poeten.

Musikalisch untermalte er die Zeitreise mit den absoluten Klassikern, die Musikgeschichte geschrieben haben wie „Blowin in the wind“, „The time they are a changing“, „Like a rolling stone“, „Oh sister“, „Knockin’ on heavens door“, „Going, Going, Gone“ oder „Is your love in vain“ – zumTeil mehrfach gecovert von anderen Musikern.

Exzellentes Spiel

Den gellenden, nasalen Gesang seines Vorbildes konnte Rösch nicht rüberbringen, aber das machte nichts. Denn mit seiner klaren, ausdrucksvollen Stimme waren die Texte, begleitet vom exzellenten Gitarren- und Mundharmonikaspiel gut zu verstehen.

Ein Großteil des Publikums identifizierte sich mit den Songs, erinnerte sich an die Zeiten, in der es mit den Songs von Bob Dylan aufgewachsen ist, sang teilweise die Lieder mit oder wippte einfach mit dem Kopf im Takt.

Eine stimmungsvolle Atmosphäre neigte sich nach zwei Stunden dem Ende zu mit Songs eines der größten Musiker, besten Sänger und besten Songwriter aller Zeiten und Hubertus Rösch verstand es, diese Atmosphäre an das Publikum zu reflektieren.

Übrigens: der inzwischen fast 78-jährige Nobelpreisträger für Literatur ist derzeit auf Europatournee und tritt unter anderem im Juli in Hamburg, Braunschweig, Mainz, Erfurt und ganz in der Nähe am 10.Juli in Stuttgart im Neuen Schloss auf.