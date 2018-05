Hunderte Kunden von Unitymedia waren in der vergangenen Woche rund um Markdorf und Friedrichshafen ohne Internet und Telefon. Fast wäre übersehen worden, was die Ursache war.

Es begann am Freitag: In den Häfler Ortsteilen Ailingen und Kluftern sowie in Markdorf, Riedheim und Bermatingen waren einige hundert Kunden von Unitymedia ohne Internet und Telefon.

Das hatte der Internet- und Telefonanbieter auf Anfrage von Schwäbische.de bestätigt, nachdem einem Kunde die Störung in Kluftern aufgefallen war. Betroffen waren sämtliche Internet-, Telefon- und auch TV-Dienste.

Zweites Kabel mit Schaden entdeckt

Mittlerweile ist klar, was das Problem verursacht hatte. Bei Bauarbeiten im Bereich einer Bahnbrücke ab der künftigen Anschlussstelle für die B31-neu in Kluftern war es am Freitagnachmittag zu einer Beschädigung eines Kabels der Deutschen Bahn AG gekommen. „Es wurde umgehend ein Reparaturtrupp bestellt“, schreibt Christoph Becker, Baubevollmächtigter vor Ort.

Während der Reparaturarbeiten wurde dann wohl auch festgestellt, dass auch ein Kabel von Unitymedia in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Seit Sonnabend, 17 Uhr, soll auch das Kabel von Unitymedia wieder in Betrieb sein, so Becker. Kunden melden unterdessen, dass ihre Anschlüsse wieder funktionieren.