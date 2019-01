Internetausbau: Bodenseekreis verzichtet auf Fördermittel - trotz vorhandener Lücken

Von Schwäbische Zeitung

Drei Reiterinnen wollten am Samstag in Erbach (Alb-Donau-Kreis) eine Ausfahrt mit einer Kutsche machen. Dazu bestiegen zwei den Kutschbock, während eine 32-jährige Frau das Pferd anspannte. Das Gespann setzte sich in Bewegung, bevor die Kutschenlenkerin die Zügel ergreifen konnte.

Frau kann sich nicht mehr halten Die 32-Jährige versuchte das Pferd direkt zu lenken und griff nach dem Zügel, was ihr auch gelang. Trotzdem ging das Pferd vom Trab in den Galopp über.