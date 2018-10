Bald ist wieder Jugendmedienwoche. Rund um die Herbstferien gibt es Kurse, Workshops, Vorträge und vieles mehr zur kreativen und gesunden Nutzung moderner Medien. Noch gibt es Plätze bei einigen Angeboten. Vor allem Jugendliche und Erwachsene haben noch die Chance, sich für einen Tageskurs oder Vortrag anzumelden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Organisiert wird die Jugendmedienwoche durch das Landratsamt Bodenseekreis in Kooperation mit mehreren Partnern. Die Veranstaltungen finden zwischen dem 22. Oktober und 17. November in Friedrichshafen, Markdorf, Meersburg, Tettnang, Überlingen, Konstanz und Ravensburg statt. Workshops kosten eine Teilnahmegebühr von drei Euro, die Seminare, Vorträge, Führungen und Theaterstücke sind kostenfrei.

In folgenden Kursen gibt es noch freie Plätze:

Vortrag „Jetzt pack doch mal dein Handy weg! Wie wir unsere Kinder von der digitalen Sucht befreien“, Montag, 22. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr in Friedrichhafen, Medienhaus am See; für Eltern, Lehrer und Erzieher.

Vortrag „Internet 4.0 – Wie intelligent wird das Internet und wie können wir damit umgehen?“, Dienstag, 23. Oktober, 18 Uhr in Überlingen, Schulaula der Realschule Überlingen, für Acht- bis 21-Jährige und Erwachsene.

Vortrag „Medienwelten Jugendlicher“, Donnerstag, 25. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr in Überlingen, Gymnasium, für Erwachsene.

Workshop „E-Books downloaden auf Reader, Tablets, Smartphones und PC“, Samstag, 27. Oktober, 13.30 bis 15 Uhr in Markdorf, Bibliothek am Bildungszentrum, für Elf- bis 21-Jährige und Erwachsene.

Workshop „Kann man sich gegen Cybermobbing schützen?“, Samstag, 27. Oktober, 15 bis 17.30 Uhr in Friedrichshafen, Jugendzentrum Molke, für Elf - bis 15-Jährige.

Workshop „Netiquette: sicher & stilvoll bewegen in Netz & Sozialen Medien“, Samstag, 27. Oktober, 9 bis 12 Uhr in Überlingen, Vhs-Schulungszentrum.

Workshop „Gimp für Jugendliche – kostenfreie Bildbearbeitung“, Montag, 29. Oktober, 13 bis 16.15 Uhr in Überlingen, Vhs-Schulungszentrum, für Elf- bis 21-Jährige.

Vortrag „Medien/Ablenkung, ein Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr?“, Montag, 29. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr in Friedrichshafen, Roncalli-Haus, für 14- bis 21-Jährige und Erwachsene.

Vortrag „Was macht mein Kind, wenn es online ist?“, Montag, 29. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr in Überlingen, Vhs-Schulungszentrum, und Dienstag, 30. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr in Markdorf, Bibliothek am Bildungszentrum, für Erwachsene.

Theaterstück „Total vernetzt – und alles klar!?“ mit Q-Rage, Ludwigsburg, Montag, 29. Oktober, 9.30 bis 11 Uhr in Friedrichshafen, Kiesel im Medienhaus am See, und Montag, 29. Oktober, 15 bis 16.30 Uhr in Meerbsurg, Droste-Hülshoff-Gymnasium, für Elf- bis 21-Jährige und Erwachsene.

Workshop „Simsalabim – deine App sei nun Wirklichkeit“, Montag, 29. Oktober, 10 bis 12.30 Uhr in Friedrichshafen, Rückenwind für Familien, Allmandstraße 6, und Dienstag, 30. Oktober, 10 bis 12.30 Uhr in Überlingen, Jugendcafé, Bahnhofstraße 3; Zielgruppe: Acht- bis 15-Jährige.

Workshop „Du als Super Mario – PC-Spiel als Schwarzlicht-Theater nachspielen“, Dienstag, 30. Oktober, 10 bis 13 Uhr in Friedrichshafen, Kiesel im Medienhaus am See, für Acht- bis 15-Jährige.

Workshop „News oder Fake“, Dienstag, 30. Oktober, 9.30 bis 12.30 Uhr in Überlingen, Vhs-Schulungszentrum, für Elf- bis 15-Jährige.

Workshop „Schreibwerkstatt“, Dienstag, 30. Oktober, 9 bis 16 Uhr in Überlingen, Lokalstation der Südkurier GmbH, für 16- bis 21-Jährige.

Führung durch die Zeitungs-Druckerei im Südkurier Medienhaus Konstanz, Dienstag, 30. Oktober, 20 bis 22.30 Uhr in Konstnaz, Medienhaus der Südkurier GmbH, für 16- bis 21-Jährige und Erwachsene.

Workshop „Trickshots“, Dienstag, 30. Oktober, 14 bis 17 Uhr in Friedrichshafen, Jugendzentrum Molke, für Acht- bis Zwölfjährige.

Workshop „Mein erster Film mit dem iPad“, Freitag, 2. November, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr in Überlingen, Vhs-Schulungszentrum, für Acht- bis 15-Jährige.

Vortrag „Medienwelten Jugendlicher“, Donnerstag, 8. November, 19 bis 20.30 Uhr in Friedrichshafen, Roncalli-Haus, für Erwachsene.