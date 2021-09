Internationaler Tag der Ersten Hilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. September 2021 ist der internationale Tag der Ersten Hilfe. Ziel des weltweiten Aktionstags ist es, die Bedeutung fachgerechter Nothilfe bei Unfällen und Katastrophen im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Wer in Deutschland keine Erste Hilfe leistet, macht sich laut Gesetz wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar. „Dabei ist Erste Hilfe keine Frage des Alters”, erklärt Anja Spintzyk, Ausbildungsleitung bei den Johannitern in Friedrichshafen. „Auch Kinder können Erste Hilfe erlernen. Ein Höchstalter gibt es dabei auch nicht.

Das erste Mal in Berührung kommen die meisten Menschen, wenn sie einen Führerschein machen: Mit dem klassischen Erste-Hilfe-Kurs für Fahranfänger. Durch die gesetzliche Pflicht muss ihn jeder absolvieren. Danach hört man nur noch ab und zu davon. Vor allem sind die Erste-Hilfe-Maßnahmen in aller Munde, wenn ganz lokal Leben gerettet wird und Mund-zu-Mund-Beatmung oder eine Herz-Lungen-Wiederbelebung mitten in der Fußgängerzone notwendig werden.

Eigentlich kann sich fast jeder dafür qualifizieren lassen. Das Wichtigste dabei ist: „Gern unter Menschen zu sein und sich gut ausdrücken zu können, das Interesse an medizinischen Themen und die Lust sich regelmäßig weiterzubilden“, erklärt Spintzyk. „Das ist die Basis für einen guten Erste-Hilfe-Trainer. Während der Ausbildungsphase werden die notwendigen Lernfelder aus Fachwissen und Pädagogik vermittelt.“ Das Ganze läuft in 129 Unterrichtseinheiten ab, die Ausbildungskosten übernehmen die Johanniter.

„Der Vorteil an der Trainer-Tätigkeit ist, dass das erlangte Wissen einen, auch außerhalb der Kurse, weiterbringt. Man lernt viel über Rhetorik, Präsentieren und Moderieren, was die persönlichen Softskills verbessert und ausbaut“, fährt die Erste-Hilfe-Expertin fort. „Aber auch Themen wie Organisation und Eigenverantwortlichkeit werden gestärkt, da unsere Erste-Hilfe-Trainer im Endeffekt ihre eigenen Chefs sind und ganz eigenständig ihre Erste-Hilfe-Kurse leiten.“

Langfristig gibt es für die Trainer auch Aufstiegschancen: Man kann pädagogische Fortbildungen besuchen und dort sein Wissen vertiefen oder sich zum Fachdozenten oder Lehrbeauftragten für Lehrkräfteschulungen ausbilden lassen.

Für mehr Informationen zur Erste-Hilfe-Ausbildung steht Anja Spintzyk, 07541 3831-0, die Homepage www.johanniter.de/nebenjob-lebensretter oder ausbildung.friedrichshafen@johanniter.de zur Verfügung.