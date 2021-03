Internationaler Frauentag: Arbeitskreis Frauen will Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bekannter machen

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr für betroffene Personen unter der Telefonnummer 08000 / 116 016 oder im Internet unter: www.hilfetelefon.de erreichbar. Die Beratung ist vertraulich, kostenfrei und anonym, in leichter Sprache und bei Bedarf stehen Dolmetscherinnen und Dolmetscher für 17 Sprachen zur Verfügung. Aber immer noch wissen zu wenige Hilfesuchende, dass es das Hilfetelefon gibt. Dies will der Arbeitskreis (AK) Frauen Bodenseekreis ändern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gewalt gegen Frauen betrifft alle – vor allem die Betroffenen, aber auch ihre Familien. Betroffene Frauen wissen leider oft nicht, wo sie Hilfe bekommen können. Deshalb will der Arbeitskreis Frauen Bodenseekreis mit einer Aktion am Internationalen Frauentag am Montag, 8. März, auf das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ aufmerksam machen.

Mit der Aktion soll erreicht werden, dass das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bekannter wird und dadurch Betroffenen Hilfen vermittelt werden können. Deshalb haben sie Plakate und Aufkleber an weiterführenden Schulen verteilt. Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet unter der Nummer 08000 / 116 016 und im Internet unter: www.hilfetelefon.de Betroffenen die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit anonym und kompetent beraten zu lassen.

Die vergangenen Monate machten deutlich, dass gerade Schulen ein wichtiger Ort sind, um häusliche und sexualisierte Gewalt zu bemerken, heißt es weiter in der Mitteilung des Arbeitskreises. Schulen können ein vertrautes Umfeld für betroffene Kinder, Jugendliche und deren Mütter darstellen. „Die Schulen sind wichtige Vermittler, um die passenden Hilfen auf den Weg zu bringen“, so die Akteurinnen. Die Aufkleber und Plakate des Hilfetelefons können wegen des kleinen Formates unproblematisch an besonders sensiblen Orten wie Toiletten, Sportumkleidekabinen usw. platziert werden.

Durch die Corona-Pandemie müssen Menschen, die in irgendeiner Form von Gewalt betroffen sind, noch größere Hürden bewältigen. „Wir haben beobachtet, dass diese Betroffenen in der jetzigen Zeit noch stärker verunsichert sind, was einen lebensverändernden Schritt noch erschwert. Viele trauen sich nicht, ihre Nöte nach außen zu tragen. Umso wichtiger sind verlässliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die Vertrauen und Sicherheit vermitteln. Diese Kontaktpersonen können Lehrpersonal, Betreuungspersonal und die Schulsozialarbeit sein“, so die Akteurinnen des Arbeitskreises.

Am Hilfetelefon berät und vermittelt ausgebildetes Personal zu vielen Themen. So erhalten auch Vergewaltigungs-, Missbrauchs- oder Stalkingopfer Unterstützung und können an ortsansässige Beratungsstellen weitervermittelt werden. Ein immer häufiger auftretendes Problem ist die digitale Gewalt wie zum Beispiel upskirting (heimliche Aufnahmen unter den Rock oder in den Ausschnitt). Davon betroffen sind meist Jugendliche und junge Frauen. Auch sie werden unter der Nummer 08000 / 116 016 unverbindlich und, wenn gewünscht, anonym beraten.