Das Liebe Leute-Festival findet am Samstag, 4. Mai, ab 16 Uhr, zum zweiten Mal in Friedrichshafen statt. Im Kulturhaus Caserne erwartet die Besucher laut Pressemitteilung des Veranstalters „ein einzigartiges Event-Highlight mit zeitgemäßer Musik-Kultur“. Der Kasernenhof wird mit einer großen Open-Air-Bühne versehen und Indoor werden mehrere Club-Floors installiert. Dazu gehören Metropol, Casino, Werkstatt und Amicus, wo es auch ein chilliges Beachcafé geben soll.

Neben internationalen Stargästen stehen auch regionale Szene-Größen und DJ-Teams auf dem Musikprogramm. Die Hauptacts sind Neelix aus Hamburg, Kult-DJ Karotte aus Frankfurt und eine von Deutschlands beliebtesten Techno-DJane Klaudia Gawlas. Dazukommen die internationalen Gäste Rob Hes aus Holland, Animato aus Israel und die nationalen Szene-Durchstarter Klanglos, Mausio und Hidden Empire. Basis-Unterstützung kommt von Trippin Out® und UFO sowie den regionalen DJ-Crews und Künstlerkollektiven wie Still Awake, UndergroundArts, Electro Beats, Monkeycircus und Techno Kitchen, die das Event aktiv mitgestalten werden. Daneben sollen auch Deko- und Jonglage-Künstler für Festival-Flair in der alten Kaserne sorgen

„Local Heros“ sind Masaje (moonbootique) und Solvane (Stil Vor Talent) der mittlerweile in Berlin angekommen, im großen Musiksender Radio Fritz Berlin eine beliebte Samstagabend-Sendung für elektronische Musik-Kultur moderiert.

Leidenschaft sei der rote Faden durch alle Aktivitäten Solvanes, heißt es in der Vorschau weiter. Seine emotionalen und musikalisch vielseitigen DJ-Sets seien es, die ihn auch auf die größten Bühnen bringen – vom „Burning Man-Festival“ bis zur Fusion, von den europäischen Metropolen London, Paris und Istanbul bis nach Australien, Asien und in die USA. In Berlin spielt er regelmäßig in seiner Residenz im Ritter Butzke und er produziert Tracks und Remixe, supported von namhaften Acts wie Claptone, Kollektiv Turmstraße oder Oliver Koletzki, bei dessen Label „Stil vor Talent“ er bis heute unter Vertrag steht.

Masaje ist seit Jahren Resident im Technoclub Douala in Ravensburg und im Roster der Nxtou-Agency zu finden. Elektronische Musik irgendwo zwischen Techno und House - so lasse sich sein Stil am besten beschreiben. Man findet ihn regelmäßig auf Lineups bekannter Szeneläden und Festivals.

Im Februar 2018 erschien seine Celebrate-EP auf dem Hamburger Label Moonbootique Records. Knallende Sets. Spaß. Extase auf der Tanzfläche. „So oder so ähnlich fühlt sich der Sound von Masaje an“, schließt die Mitteilung.