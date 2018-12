Internationale Motorradmesse feiert 25. Jubiläum

Mit vollem Schwung über die Doppelrampe bis unters Hallendach fliegen die Fahrer der Wrecking-Crew bei ihrer Show und geben damit doppelt Gas. Zu sehen ist das laut Pressemitteilung auf der Motorradwelt Bodensee, die zum 25. Jubiläum vom 25. bis 27. Januar 2019 einiges für ihre Besucher auffährt. Drei Tage lang verwandelt sich das Messegelände in eine Biker-Erlebniswelt, über 300 Aussteller setzen unter anderem Motorräder, Roller, Quads, Trikes, Zubehör und Bekleidung in Szene. Für Fahrspaß sorgen die sieben Testparcours, Supermoto-Rennen und Shows. Neu ist das Kino im Reisemarkt in Halle B4, der mit Café und Reisekino nun doppelt zum Träumen und Verweilen einlädt. Doppelt freuen können sich die Besucher am Messe-Samstag: Dann steigt nach Messe-Schluss die Partynacht zum Jubiläum, auf der vier Bands einheizen. Unter dem Titel „A Night To Remember“ ist eine Konzertnacht angesetzt mit den drei Bands „The New Roses“, „Heaven in Hell“ sowie „The Monroes“. Die Gewinner des Motorradwelt Bodensee-Bandwettbewerbs, bei dem die Vorband zur Jubiläumsparty gesucht wurde, ist die Newcomer-Band ‚Gentlemen’s Riot‘.

Erinnerungen lässt auch die MO-Sonderschau „Die Welt der Einsteigermotorräder seit den 70er-Jahren“ im Foyer West aufkommen, in der die Entwicklungen der 125-ccm-Klasse von damals bis heute gezeigt werden. Zudem können sich dort auch alle Interessierten über den Einstieg in die motorisierte Zweiradwelt informieren.

Geschwindigkeitsduelle der Supermoto-Fahrer, Motocross-Akrobatik und Trial-Vorführungen bringen Feuer auf den Asphalt. Hoch hinaus geht es für die sechs Motocross-Fahrer der Wrecking Crew, die bei ihren Sprüngen und Salti auf der Doppelrampe Körper- und Maschinenbeherrschung in schwindelerregender Höhe vollführen. Tricks und Kunststücke auf vier Rädern verspricht die Quad Stuntshow.

Motorrad-Design in perfektionierter Form ist in der Screwdrivers Customizing Area in Halle B5 zu bestaunen. Umbau-Profis und Kreativkünstler präsentieren ihre Bikes und freuen sich auch über regen Austausch mit den Besuchern. Spannende Informationen rund ums Thema Custombikes hält auch die Customizing Bühne mit Bike-Präsentationen und Live-Customizing bereit. Beim Best Bike Award werden kreative Umbauten vor der ausgefallenen Kulisse im US-amerikanischen Style mit palmengesäumter Mainstreet von einer fachkundigen Jury bewertet.