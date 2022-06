Internationale Badmintonjugend misst sich in Friedrichshafen

Beim 55. internationalen Badminton-Bodensee-Jugendturnier in Friedrichshafen sind insgesamt 650 Begegnungen ausgetragen worden. In den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed spielten rund 250 Jugendliche. Für die Altersklassen U13 und U15 zählte dies als B-Ranglistenturnier des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV).

Nach zwei Jahren Pause begann das Turnier am letzten Maiwochenende wie geplant am Freitag um 12 Uhr. In der Sporthalle des Berufsschulzentrums traten die Altersklassen U15 und U17 gegeneinander an. Die Altersklassen U11, U13 und U19 duellierten sich in der Bodensee-Sporthalle.

Spannende Begegnungen

Für den VfB Friedrichshafen starteten beim Turnier Johanna Miegel (U13), Anton Jahnel (U17), Marius Hillebrand (U17), Moritz Apfelbacher (U17), Frederik Loeser (U19) und Adrian Fichtner (U19). „Leider kam am Ende nur ein Podestplatz zustande“, bedauerte der VfB in seiner Mitteilung. Johanna Miegel und Daria Lawniczak belegten im Mädchen-Doppel U13 den dritten Platz.

Insbesondere am Finaltag, so der Gastgeber, sahen die Zuschauer und Besucher spannende Begegnungen. Alle Halb- und Finalspiele aller Disziplinen und Altersklassen sind am Sonntag, 29. Mai, in der Bodensee-Sporthalle ausgespielt worden. Und auch im nächsten Jahr dürfen sich die Interessierten auf hochklassige Duelle der Badmintonjugend freuen. Denn der Termin für 2023 steht schon: Das internationale Turnier in Friedrichshafen soll vom 19. bis 21. Mai stattfinden.