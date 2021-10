Interkulturelle Ausstellung im Stadtarchiv eröffnet

Die „Interkulturelle Ausstellung“, so ihr Titel, zeigt in Friedrichshafen im Stadtarchiv Exponate, hinter denen persönliche Geschichten und Lebenserfahrungen von Menschen stehen, die in Friedrichshafen und Umgebung Wurzeln schlugen, deren biografische Wege aber an ganz anderen Orten auf diesem Globus begonnen haben. Alltagsgegenstände wie eine Schneiderschere aus Lima, ein indischer Sari, ein kirgisischer Festtagsmantel, ein Auszug aus einem Studienbuch nach einem Notabitur in Leipzig, sind zu Familienschätzen geworden, die mit der Vergangenheit verbinden und die als Aufhänger für Geschichten stehen, die in Form von Anekdoten, Lebensbilanzen, Erfolgsgeschichten, Rückblicken die Lebensläufe ihrer Verfasser beleuchten.

Es handelt sich um Zeugnisse der Selbstwahrnehmung im Kontext von politisch historischen Geschehnissen, die jeweils für sich stehen und die „ihre“ Menschen zum Mittelpunkt haben, ihre biografischen Erfahrungen als Alltagsgeschichte, sowohl einzigartig in ihrer Exemplarität als auch zutiefst menschlich verbindend. „So eine schwere Ausstellung hatte ich noch nicht“, bemerkt Jürgen Oellers, der Leiter des Stadtarchivs. Als Kurator berichtet er, dass die Leihgeber teilweise persönlich angesprochen wurden, andere sich von sich aus gemeldet haben. Einige Geschichten wurden noch nicht fertiggestellt, manche werden noch zurückgehalten. Der Öffentlichkeit Einsicht in das eigene Schicksal zu erlauben, ist nicht in jedem Fall ein einfacher Schritt. Die Ausstellung ist als „Work in progress“, das heißt „als laufende Arbeit“ konzipiert. Das Amt für Soziales, Familie und Jugend, Abteilung Integration, hat sie in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv und dem Forum der Kulturen im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ organisiert.

Bei der Eröffnungsveranstaltung wurde der Dokumentarfilm „Wir sind jetzt hier" gezeigt. Sieben junge Männer kommen darin zu Wort, die als Geflüchtete in den Jahren 2015/2016 in Deutschland aufgenommen wurden. Sie berichten von Einsamkeit und helfenden Menschen, der Hoffnung auf Frieden und einer Zukunft für sich und ihre Kinder und stellen ihre persönlichen Statements der Ablehnung und den Vorurteilen gegenüber, mit denen sie als Gruppe häufig wahrgenommen werden. Das Lernen der Sprache wird als besonders wichtig beschrieben. Doch es ist alles andere als einfach, wenn gleichzeitig die Terrormeldungen aus Kabul eintreffen. „So ist das Leben. Sie sind dort in Gefahr und du sitzt hier und lernst über Akkusativ“, lautet Azim Fakhris lakonisches Fazit, der mittlerweile nach drei Jahren Trennung wieder mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern vereint ist. Er und die Filmemacherin Ronja von Wurmb-Seibel sind nach der Vorführung online zugeschaltet. Im direkten Gespräch mit dem Publikum werden Fragen gestellt, Empfindungen ausgetauscht. Ines Weber, Leiterin der Abteilung Integration, bezeichnet den Film als gutes Mittel, um die einzelnen Menschen aus der Masse der Geflüchteten herauszuheben, anstelle der Flüchtlingswelle die Einzelpersonen zu zeigen und auf diese Weise Vorurteile abzubauen.

Eine solche Gelegenheit, Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen, biete auch die interkulturelle Ausstellung sowie der neu eröffnete „Häfler Vielfaltsweg“. Wer wissen möchte, wie die Schneiderschere aus Lima nach Friedrichshafen kam, wie es ein Dreieinhalbjähriger mit Vorliebe für Mokka in die türkische Presse schaffte, was eine Deutsche aus Oberschlesien nach Friedrichshafen geführt hat, wo sie seit 1956 lebt und wer die Bedeutung einer Telefonkarte als einzige Verbindung in die Heimat nachlesen möchte, kann diesen und anderen Lebensspuren bei der interkulturellen Ausstellung im Häfler Stadtarchiv noch bis 29. Juli 2022 folgen.

Die Öffnungszeiten entsprechen denen der Bodenseebibliothek und sind von Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, außerdem dienstags und mittwochs von 13 bis 17 Uhr und donnerstags von 13 bis 18 Uhr. Führungen können telefonisch unter 07541-209150 vereinbart werden. Hier kann sich auch melden, wer selbst ein Stück seiner interkulturellen Lebensgeschichte zeigen möchte.