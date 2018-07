Bei den warmen Temperaturen schwitzen die Amateurfußballer seit etwa drei Wochen, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Am Mittwoch steht nun die erste Runde im Bezirkspokal an. Für die Mannschaften ein erster Fingerzeig, wo man steht und woran die Teams noch arbeiten müssen.

Es gibt mehrere Partien, die sehr spannend verlaufen können. Der A-Ligist SV Achberg erwartet zu Hause die SG Argental. Argental hat keine guten Erinnerungen an die Lindauer Vereine. In der vergangenen Pokalrunde verlor das Team nach Elfmeterschießen mit 4:5 bei der SGM Hege-Nonnenhorn/Bodolz. Die Partie beim heimstarken SV Achberg wird nicht einfacher. In dieser Begegnung gibt es keinen Favoriten.

Den sucht man in der Partie zwischen Schlachters und der Spielvereinigung auch vergebens. Beide A-Ligisten stehen mitten in der Vorbereitung und die Partie ist eine gute Gelegenheit den Leistungsstand der Spieler zu sehen. Beide Teams zählen in der neuen Saison zu den Mitfavoriten um die vorderen Plätze.

Weitere A-Ligisten sind ebenfalls gefordert. Die VfB U23 empfängt den FC Dostluk, die SGM Hege-Nonnenhorn/Bodolz erwartet die SGM Fischbach-Schnetzenhausen. Auch in diesen Partien wird es sich zeigen, wie weit die Teams in der Vorbereitung schon sind.

Für die erste Runde haben folgende Vereine aufgrund ihrer Teilnahme an den Relegationsspielen am Ende der abgelaufenen Saison ein Freilos erhalten: SV Baindt, SV Eglofs, FC Leutkirch II, TSB Ravensburg, TSV Tettnang, SV Vogt, FV Bad Waldsee, SV Weingarten und TSV Wohmbrechts.