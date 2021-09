Interboot-Trophy: WYC-Team schlägt die Konkurrenz

Mit überlegenem Vorsprung haben Max und Moritz Rieger, Luca Jost und Finn Klein die „Interboot-Trophy“ des Württembergischen Yacht-Clubs in der J70-Klasse einen Heimsieg gelandet. Bei Wind mit zwei bis fünf Beaufort aus westlichen Richtungen wurden am vergangenen Wochenende (18. und 19. September) insgesamt zwölf Wettfahrten gesegelt.

Der Erfolg des WYC-Teams zeichnete sich nach dem ersten Tag ab, denn im Zwischenstand lagen die Friedrichshafener Segler nach sechs Wettfahrten am Stück schon klar in Führung. Damit war ihnen auch der Sieg in der „Antigua and Barbuda Challenge“ sicher. Doch da sie den vor zwei Jahren schon einmal gewonnenen Preis wegen Corona noch nicht eingelöst haben, trat die WYC-Mannschaft den diesjährigen Preis an die nächstplatzierte Crew ab – das war das Damenteam Anna Seidl, Laura Fischer, Monika Linder und Ann-Christin Goliaß vom Deutschen Touring Yacht-Club in Tutzing. Damit sicherten sie sich das Meldegeld für die „Antigua Sailing Week 2022“ und eine Einladung zu allen Events während dieser Regattawoche in der Karibik.

Bei der „Interboot-Trophy“ verteidigten die „Touring Mädels“ am Sonntag im Feld der 15 Mannschaften den zweiten Rang hinter dem Team vom Württembergischen Yacht-Club, das seinen ersten Platz nicht mehr hergab.