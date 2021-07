Anlässlich des 60. Geburtstags, den die Messer Interboot im September feiert, schafft sie laut Pressemitteilung einen Treffpunkt für Stand Up Paddling-Fans auf dem Bodensee. An mehreren Wochenenden liege ein großes Floß vor zum Beispiel Friedrichshafen, Lindau oder Konstanz. Wer mit seinem SUP dort hinaus paddelt, bekommt Grillgut und ein Getränk. DJ Shorty sorgt für Musik.