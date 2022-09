MIT VIDEO: Jetski-Europameister zeigt, was die Interboot 2022 bieten wird

Sechs Messehallen, ein großes Freigelände sowie der Messe- und Bodensee: In Friedrichshafen wird vom 17. bis 25. September wieder alles rund um den Wassersport zur Bootsmesse „Interboot“ präsentiert. Das Ausstellungsangebot umfasst neben einer Vielzahl an Segel- und Motoryachten, Segel- und Motorbooten, Katamaranen, Schlauch- und Elektrobooten auch jegliche Art von Ausrüstung, Literatur, maritime Kunst sowie Zubehör wie etwa Motoren und Bekleidung.

Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, Dirk Weißenborn, Geschäftsführer der Ditoma GmbH und Projektleiter Felix Klarmann (von links) präsentieren die Interboot im Elektroboot auf dem Messesee. (Foto: Noah Vinzens)

„Ich freue mich sehr über den Ausstellerzuwachs in diesem Jahr. Waren es vergangenes Jahr noch 280 Aussteller, erwarten wir dieses Mal 348 an der Zahl“, erklärte Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. „Wir sehen uns mit der Interboot als Botschafter des Wassersports. Denn wir bilden das ganze Spektrum ab. Natur, Bewegung, Sport: Das alles strahlt die Interboot aus“, so Wellmann.

Vielseitiges Rahmenprogramm geplant

Die diesjährige Interboot sei zudem nach zwei Jahren Corona wieder eine Messe zum Mitmachen und Spaß haben. Neben dem breiten Angebot an Ausstellungsmodellen rund um den Bootssport soll die Messe dieses Jahr nämlich wieder mit einem vielseitigen Rahmenprogramm viel Publikum anlocken.

Ich freue mich besonders darauf, in den persönlichen Austausch mit den Ausstellern zu kommen. Felix Klarmann

„Probefahrten, Vorträge, Sport- und Actionshows, Surfdays, das SUP-Testbecken oder die Interboot-Academy – das alles erwartet die wasserbegeisterten Besucher aus nah und fern“, wie Projektleiter Felix Klarmann erläuterte. Er ist erst im Juli in dieser Funktion zur Interboot dazugestoßen. In den drei Monaten musste er sich schnell einarbeiten: „Mit den meisten Ausstellern hatte ich bereits telefonisch oder per E-Mail Kontakt. Ich freue mich nun jedoch ganz besonders darauf, auf der Interboot in den persönlichen Austausch mit den Ausstellern zu kommen“, schilderte Klarmann.

Augenmerk auf Nachhaltigkeit

Ein besonderes Augenmerk wird dieses Jahr auf die ökologische Nachhaltigkeit im Wassersport gelegt, hieß es in der Pressekonferenz vonseiten des Organisationsteams. So soll die sogenannte „Greenarea“ rund um das Thema Nachhaltigkeit zu den Höhepunkten gehören, auf die sich Felix Klarmann nach eigenen Worten besonders freut.

Seine Vision der Interboot für die nächsten Jahre: „Gerne will ich die deutschlandweite Bedeutung der Bootsmesse weiter ausbauen und noch mehr Showacts anbieten, um auch der Region einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Auch wird es wichtig sein, den aktuellen Trends auf der Spur zu bleiben“, erklärt Klarmann. Das Wichtigste aus seiner Sicht: „Wir wollen ein einmaliges und unvergessliches Live-Erlebnis für unsere Besucher kreieren.“