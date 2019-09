Interboot: Abenteurer berichtet über die Südsee

Der Extremaussteiger Gangerl Clemens segelt seit mehr als 30 Jahren um die Welt. Am Dienstag, 24. September, macht er in Friedrichshafen fest und erzählt um 13.30 im Segel-, Reise- und Kompetenzzenter in der Halle A1 auf der Interboot in Friedrichshafen über seine Erlebnisse. Außerdem ist um 18.30 Uhr im Konferenzzentrum West (Raum Österreich) sein Film „Zauberhafte Südsee“ zu sehen. Tickets gibt es an der Abendkasse und unter www.interboot.de.

Noch zwei Jahre bis zum runden 80. Geburtstag, doch seine Weltumsegelung will Gangerl Clemens niemals beenden. Seit 1988 ist der Aussteiger mit selbstgebauter Yacht unterwegs, hat deutlich mehr als 100 000 Seemeilen im Kielwasser und kann bändeweise von seinen Abenteuern erzählen. Piratenüberfälle bei den Philippinen, Gefängnisaufenthalte von den Salomonen bis Afrika, wütende Stammeskrieger mit Giftpfeilen in Neuguinea oder der Jahrhundertsturm „Zyklon Polly“ auf dem Weg in die Antarktis – Dank starkem Willen hat der Einhandsegler bisher alles gemeistert, wie er berichtet. Seine Passion sind Primitivkulturen und indigene Stämme, die er in so manch gefährlichem Trip besucht hat. „Immer abseits des Tourismus“, so Gangerl Clemens. Zudem hat er bisher schon 180 000 Kilometer mit dem Rucksack durch mehr als 100 Länder und rund 6000 Tauchgänge auf dem Konto.

1975 entschloss sich der erfolgreiche Rodinger Kunstschmied und begeisterte Segler für den Ausstieg aus dem zivilisierten Leben. Auf dem Hof seiner Firma begann er mit dem Bau der später 18 Tonnen schweren und 15 Meter langen Stahlsegelyacht, um planmäßig nach etwa fünf Jahren zur Weltumsegelung aufzubrechen. Jedoch musste er einige Rückschläge hinnehmen, die den Start deutlich verzögerten. So sorgte 1981 ein Gefängnisaufenthalt in Griechenland für ein großes Politikum. Zusammen mit zwei Freunden und einer Freundin wurde Gangerl nach einem Charterurlaub verhaftet, da er einige auf dem Meeresgrund gefundene Tonscherben nach dem Tauchen mit nach Hause nehmen wollte, heißt es in der Pressemitteilung. Gangerl Clemens selbst spricht von einem Schauprozess, bei dem ihm und seinen vier Freunden 20 Monate Gefängnis aufgebrummt wurden. Insgesamt 72 Tage mussten sie schließlich einsitzen, ehe die restliche Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Für weitere Verzögerungen beim Schiffsbau sorgten auch Gangerls Abstürze beim Drachenfliegen. Nach Stürzen aus 35 beziehungsweise 20 Metern war er insgesamt mehr als ein Jahr im Krankenhaus und musste anschließend lange zur Reha.

Erst 1988 konnte er die Reise mit Freundin und Yorkshire-Terrier an Bord antreten. Die Donau hinab, durch die damals kritischen Balkanländer, gelangte der Aussteiger mit seiner Yacht namens „King of Bavaria“ unter Schwierigkeiten über das Schwarze Meer ins Mittelmeer.

Nach einigen Maschinenschäden, zwei starken Stürmen und 17-tägiger Atlantiküberquerung erreichte Gangerl die Karibik. Zum ersten Mal erlebte er mit seiner Crew traumhafte Buchten, Paradiesstrände und artenreiche Tauchgründe. Durch das vom Krieg geplagte Panama ging es weiter nach Cocos Island, der Schatzinsel, auf der er vergebens nach dem berühmten Piratenschatz suchte.

Seine Reise führte ihn nach einigen Querelen über Galapagos und Tonga weiter nach Neuseeland. In Fidschi angekommen verließ auch seine Freundin das Schiff. Bei seinem zweiten Versuch nach Auckland Island zu segeln, geriet er in den Jahrhundertsturm „Zyklon Polly“. Sechs Tage dauerte das Inferno, das Schiff wurde etliche Male mit dem Mast unter Wasser gedrückt. „Ich habe an den Tod gedacht und ließ es einfach über mich ergehen“, gesteht Gangerl. Das Resultat: Er hat überlebt – mit drei gebrochenen Rippen und einer Platzwunde am Knie.