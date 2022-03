Interaktiver Vortrag im Haus Sonnenuhr bietet Chance auf individuelle Antworten

Die Frage nach der Gestaltung des Übergangs vom Beruf in die Rente stellen sich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Rentenbeginn. Dazu findet am Donnerstag, 7. April, um 16.30 Uhr ein Vortrag mit Eva Hrabal im Haus Sonnenuhr in Friedrichshafen statt.

Den Übergang in die Rente empfinden viele Menschen als großen Einschnitt: „Wie geht es Ihnen, wenn Sie an die bevorstehende Rente denken? Freuen Sie sich auf die freie Zeit oder sehen Sie den neuen Lebensabschnitt eher mit Bedacht? Welche Chancen und Herausforderungen kann der Übergang in die Rente mit sich bringen? Wie schafft man einen möglichst gleitenden Übergang vom Berufsleben in die Rente?“, wissen die Veranstalter um die Fragen, die Betroffene auf dem hHrzen haben.

Der Vortrag von Eva Hrabal vom Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Ulm gibt individuelle Antworten. Die Veranstaltung ist interaktiv angelegt. Die Teilnehmenden sind eingeladen, sich selbst zu überlegen, wie sie den neuen Lebensabschnitt gestalten möchten. Ziel ist es, den künftigen Rentnerinnen und Rentnern einen Kompass an die Hand zu geben, mit dem sie selbstbestimmt in die neue Lebensphase finden.

Der Vortrag ist eine Kooperation mit dem AkademieClub 50plus der Seniorenakademie Donau-Oberschwaben und dauert rund eine Stunde. Der Vortrag ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.