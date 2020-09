Institut macht Maschinenbauer fit für die Zukunft

Der Maschinenbau nimmt in der Bodenseeregion eine dominierende Rolle ein. Während im Bundesdurchschnitt etwa fünf Prozent aller Beschäftigten in diesem Bereich arbeiten, sind es in der Bodenseeregion über 20 Prozent der Beschäftigten. Das Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer (IWT) bietet Maschinenbau-Ingenieuren eine Anpassungsweiterbildung an. Start der 21-tägigen Weiterbildung über sieben Monate ist am 13. November. In elf Lernfeldern mit 168 Unterrichtseinheiten befähigt die Anpassungsweiterbildung laut IWT Mitarbeiter im Maschinenbau dazu, Schnittstellenaufgaben der Zukunft zu verantworten – etwa als Projektleiter, Produkt- oder Innovationsmanager.

Als „Erben“ der Zeppelin-Industrie und -Entwicklung beherbergt die Bodenseeregion heute noch die gesamte Lieferkette der mit der Mobilität verbundenen Branchen – zu Wasser, zu Land und in der Luft. Die regionale Entwicklung ist daher nach wie vor stark abhängig von dieser Branche und entsprechend große Unternehmen bieten Arbeitsplätze für Tausende von Menschen in der Region, aber auch viele kleinere und mittelgroße Unternehmen arbeiten entlang der gesamten Lieferkette in Maschinenbau. Doch technologische Veränderungen – Stichworte Digitalisierung und Automatisierung – bringen neue Anforderungen mit sich. Produkte, Produktion und Arbeitstechniken verändern die Branche und stellen damit auch Unternehmen in der Bodenseeregion vor neue Herausforderungen – aber auch Chancen. Damit verändern sich auch die Anforderungen an Maschinenbauingenieure mit Blick auf Kompetenzen und Know-how.

Hier setzt die „Anpassungsweiterbildung für Maschinenbauer an. In verschiedenen Lernfeldern werden Ingenieur geschult, ihr Wissen und Können um künftig immer relevanter werdende Kompetenzbereiche zu erweitern. Dazu zählen Grundkenntnisse neuer Technologien wie etwa im Bereich Robotik, Künstliche Intelligenz, Sensorik, virtuelle oder augmentierte Realität (VR/AR), aber auch neuere Managementansätze.

Die Anpassungsweiterbildun ist AZAV-zertifiziert und somit ist eine Förderung über das Qualifizierungschancengesetz möglich.