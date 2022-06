Insolvenzverfahren: Mitarbeiter der Gießerei DGH Sand Casting kommen nicht zur Ruhe

Am 13. Oktober 1947 wurde die Gießerei als „Metallbearbeitung Friedrichshafen eGmbH“ ins Handelsregister eingetragen. 1956 wurde die Genossenschaft in eine GmbH umgewandelt und firmierte ab etwa 1970 als „mb Guss“. 1989 übernahm die Georg Fischer AG Schaffhausen „mb Guss“ und verkaufte 2012 die Firma an die österreichische MWS. Diese ging 2016 in Insolvenz. Das amerikanische Investmentunternehmen Oak Hill Advisors stieg 2018 ein und führte den Betrieb unter „DGH Sand Casting-Gruppe“ weiter.