Die Polizei ist am Montag gegen 22.45 Uhr wegen eines Brandalarms in die Löwentaler Straße ausgerückt. In einem Mehrfamilienhaus hatte ein Brandmelder auf versprühtes Insektenspray reagiert und Alarm ausgelöst, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Rücksprache mit den Bewohnern wieder abrücken.