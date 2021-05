Da sie ein Insekt im Innenraum ihres Wagens vertreiben wollte, ist eine Autofahrerin am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Bahnhofstraße auf einen geparkten Anhänger aufgefahren. Die 28 Jahre alte Fahrerin verursachte laut Polizeibericht damit an dem Hänger und ihrem Renault insgesamt einen Schaden von etwa 7000 Euro.