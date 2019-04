„Politik erleben“ – unter dieser Überschrift stand der Aktionstag „Schule trifft Rathaus“ der Landeszentrale für politische Bildung, zu dem sich die achte Klasse des Graf-Zeppelin-Gymnasiums (GZG) im großen Sitzungssaal der Stadt Friedrichshafen getroffen hat. In einer Diskussion beantworteten Erster Bürgermeister Stefan Köhler sowie Vertreter des Jugendparlaments die Fragen der Schüler.

Neugierig, interessiert und offen zeigten sich die Jugendlichen gegenüber dem Thema Kommunalpolitik, das von der Landeszentrale locker präsentiert wurde, heißt es in einer Pressemitteilung des Bürgermeisterbüros. Im Großen Sitzungssaal, in dem üblicherweise der Gemeinderat tagt, erfuhren die Schüler Interessantes über die Politik auf kommunaler, Landes- und Bundesebene.

Um das Wahlsystem für die anstehenden Kommunalwahlen besser zu verstehen, stellten die Jugendlichen eine Wahl nach. So erfuhren sie, was panaschieren und kumulieren bedeutet. Wichtig vor allem, da bei der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, wieder junge Menschen ab 16 Jahren wählen können.

Wider die Zigarettenstummel

Am Ende des Schultages im Rathaus hatten die Schüler die Möglichkeit, eine Stunde lang den Ersten Bürgermeister Stefan Köhler alles zu fragen, was sie interessiert. Die Fragen der Jugendlichen drehten sich um die Themen des öffentlichen Personennahverkehrs, Einkaufsmöglichkeiten speziell für junge Menschen, attraktive Freizeitangebote und um mehr Natur in der Stadt. Köhler und die Vertreter des Jugendparlaments wurden außerdem gefragt, warum das Seehasenfest nur fünf Tage dauert und warum es keine Strafen gäbe, wenn Menschen unachtsam Zigarettenstummel oder Kaugummis wegwerfen.