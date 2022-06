Innovationspreis für die App „swimsy“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer Schwimmkurs-App für zuhause hat Luis Retzbach Platz 2 beim Innovationspreis für digitale Bildung, delina, geholt. Die App war seine Bachelorarbeit im Studiengang Mediendesign an der DHBW Ravensburg. Mit dem Preis werden Konzepte und Projekte ausgezeichnet, die innovative Zukunftstechnologien und Medien mit dem Lernalltag vereinen.

„swimsy“ heißt die App für den Schwimmkurs für zuhause. Der Mediendesigner Luis Retzbach hat sich dabei dem Problem angenommen, dass immer mehr Schwimmbäder schließen und dass in der Corona-Zeit viele Schwimmkurse ausfallen mussten. Eine Entwicklung, die er als Schwimmtrainer kritisch verfolgt. Um die Kinder dennoch fit für das Schwimmbad zu machen, verlegte er die Schwimmübungen per App einfach nach Hause – ins Trockene oder auch in die Badewanne. Rokko, das Krokodil, und seine Freunde sorgen für den Spaß bei den Trockenübungen. Nach den 19 Einheiten dürfte Brustschwimmen im Bad dann kein Problem mehr darstellen. Gedacht ist das Angebot für Kinder von vier bis sechs Jahren. Platz 2 beim Innovationspreis in der Kategorie Frühkindliche Bildung zeigt Luis Retzbach von der DHBW Ravensburg, dass er nicht nur mit dem Design, sondern auch mit dem didaktischen und pädagogischen Konzept überzeugt hat. Der Preis wird auf der Learntec, Europas Leitmesse für digitale Bildung vergeben.

„Für uns Mediendesigner ist das ein besonderes Lob, weil neben dem Visuellen gleichermaßen Konzept und Technologieeinsatz gewürdigt werden“, sagt Prof. Mathias Hassenstein, der die Bachelorarbeit betreut hat.

Luis Retzbach arbeitet nach seinem Studium Mediendesign an der DHBW Ravensburg inzwischen in Heilbronn bei der PROJEKT X Artwork GmbH. Das war auch sein Partnerunternehmen ab dem fünften Semester. Er ist für den digitalen Bereich zuständig und gestaltet und programmiert etwa Webseiten. In der Freizeit arbeitet er weiterhin daran, dass die swimsy-App realisiert wird. Hier geht es zur Website: www.swimsy.de