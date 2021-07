Innovationsbeauftragter der Bundesregierung besucht Rolls-Royce Power System in Friedrichshafen

Der Innovationsbeauftragter der Bundesregierung für Grünen Wasserstoff, Stefan Kaufmann (CDU), hat das Unternehmen Rolls-Royce Power System AG (RRPS) in Friedrichshafen besucht.

Stefan Kaufmann, Innovationsbeauftragter für grünen Wasserstoff beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) informierte sich über die zukunftsorientierten Forschungs- und Entwicklungsprojekte, so heißt es in einer Pressemitteilung des Motorenbauers.

„Mit unserer Strategie PS2030 haben wir bereits 2017 die Grundlage unserer Transformation vom Motorenhersteller zum Anbieter integrierter, nachhaltiger Lösungen gelegt und seither einige wichtige Meilensteine durchlaufen. Mit unserer neuen Business Unit Sustainable Power Solutions haben wir seit März neben den technischen nun auch die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um im Kampf gegen den Klimawandel voranzugehen“, sagt Andreas Schell, CEO von Rolls-Royce Power Systems laut Mitteilung.

„Unsere Klimaschutzziele erreichen wir nur durch Innovationen. Dafür brauchen wir alle: Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Rolls-Royce arbeitet engagiert und im Zusammenschluss mit weiteren Partnern daran, klimaneutrale Energie- und Antriebslösungen zu entwickeln“, sagte Stefan Kaufmann. „Genau solches Engagement benötigen wir, um die Dekarbonisierung voranzutreiben.“

Zusammen mit Industrieunternehmen und Universitäten erforscht Rolls-Royce Power Systems im Forschungsprojekte „MethQuest“ laut Pressemitteilung Antriebslösungen der Zukunft. Hier arbeiten Ingenieure von Rolls-Royce neben Gasmotorenkonzepten zur Reduzierung der klimaschädlichen Methan- Emissionen auch an der Methanol- und Wasserstoffverbrennung. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können für die Entwicklung neuer Motoren genutzt werden.

„Der Schlüssel zu einer CO2-freien Mobilität und Energieerzeugung liegt in den Kraftstoffen“, sagt Daniel Chatterjee, Director Technology Strategy & Regulatory Affairs beim Rolls-Royce- Geschäftsbereich Power Systems.

Einer der neuen Antriebstechnologien sei laut Mitteilung die Brennstoffzelle: Durch eine chemische Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff entsteht Strom, der den Elektromotor emissionsfrei antreibt. Bereits diesen Herbst wird Rolls-Royce an seinem Standort Friedrichshafen ein mit Brennstoffzellentechnik betriebener Demonstrator zur Notstromversorgung in Betrieb nehmen – und damit zeigen, wie Brennstoffzellen in der stationären Stromversorgung eingesetzt werden können.