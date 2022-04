Innovation Night begibt sich auf Themenreise „Nachhaltigkeit“

Bei der 31. Innovation Night, die am Donnerstag, 5. Mai, ab 18 Uhr im Competence Park, Otto-Lilienthal-Straße 2, in Friedrichshafen stattfindet, dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Das teilt das Prisma-Zentrum als Veranstalter in einem Schreiben mit.

Die Keynote-Vorträge werden von David Nelles, gemeinsam mit Christian Serrer Autor von „Kleine Gase - Große Wirkung: Der Klimawandel“, und Lukas Törner, Experte für Nachhaltikeitsberichterstattung und Nachhaltigkeitsmanagement, gehalten. Anschließend gibt es eine Podiumsdiskussion mit Dr. Chatterjee von Rolls-Royce Power Systems, Dr. Stottele von der Stadt Friedrichshafen und Thomas Henne, Gemeinwohl Ökonomie. Die Moderation übernimmt Dr.Gerhard Gumpoltsberger von der ZF Friedrichshafen.

Die Innovation Night ist eine Hybrid-Veranstaltung. Teilnehmer haben die Möglichkeit sich für die Veranstaltung in Präsenz anzumelden oder diese via live Stream auf YouTube zu verfolgen. Anmeldung per E-Mail an nnovation-b@prisma-zentrum.com oder Telefon 07541/95 28 20. Die Teilnahme ist kostenfrei.