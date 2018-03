Die amtierende Weltpräsidentin des Inner Wheel Club, Kapila Gupta aus Delhi (Dritte von links), war zu Besuch in Friedrichshafen. Der Empfang fand im Graf-Zeppelin-Haus statt. Bis Dienstag wird Gupta zu Besuch in der Bodenseeregion sein und Lindau, Konstanz und Ravensburg besuchen. Danach fährt sie nach München.

„Es ist das erste Mal, dass der Inner Wheel Club hier am See

eine amtierende Weltpräsidentin begrüßt“, sagt Jutta Nerlich

(Vierte von links) Distrikt-Präsidentin.

Rund 150 Gäste, die aus ganz Deutschland angereist waren, hat der Inner Wheel Club begrüßt. Darunter auch die nationale Repräsentantin Deutschlands, Ute Peitmann-Koch (Zweite von links).

Der Inner Wheel Club Bodensee mit ihrer amtierenden Präsidentin Elfriede Martin (links) hat den Aufenthalt und das Begleitprogramm organisiert. Kapila Gupta hat das Motto „Leave a Lasting Legacy“ (Hinterlasse ein bleibendes Erbe) ausgerufen und ihre Mitstreiterinnen ermutigt, weiterhin humanitäre Hilfsdienste zu leisten und sich gegenseitig zu stärken.