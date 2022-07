Inlineskater Maurice Marosi fährt zu drei Titeln

In Gera haben die deutschen Einzelstreckenmeisterschaften im Inlinespeedskaten stattgefunden. Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es auf der 200 Meter langen Asphaltbahn um die Meistertitel. Einziger Vertreter des Speedteams Bodensee aus Friedrichshafen war der 15-jährige Schüler vom Graf Zeppelin Gymnasium, Maurice Marosi, der sich laut Mitteilung prompt drei Titel holte.

In der Altersklasse Jugend (14 bis 15 Jahre) stand Marosi mit 15 Mitstreitern an der Startlinie und das Wettkampfprogramm versprach intensiv zu werden, denn es gab fünf Meistertitel sowie die begehrten Trikots mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring für den Gewinner der Gesamtwertung pro Altersklasse zu vergeben. Das Wetter wirbelte allerdings den Zeitplan durcheinander, denn ein Gewitter sorgte kurz vor dem Start der Langdistanzwettbewerbe zunächst für Verzögerungen und dann zum Abbruch des ersten Wettkampftages. Das Schiedsgericht verlegte diese Wettbewerbe auf den Sonntag.

Der Samstagmorgen startete zunächst mit den Sprintwettbewerben über 500 Meter. Über Qualifikationsläufe ging es für die jeweils acht Schnellsten ins Halbfinale. Aus den Halbfinals qualifizierten sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierten für das Finale. Das gelang Marosi zusammen mit seinem Landesverbandskollegen Manuel Eppinger (Großbettlingen) sowie Jannes Seifert (Leipzig) und Jon Rudolf (Gera).

Nach dem Start ordnete sich der Friedrichshafener an Position drei in die erste Kurve ein, setzte aber eine halbe Runde später zum entscheidenden Überholmanöver an und ließ die beiden vor ihm liegenden Sportler hinter sich. Die Lücke zu seinen Verfolgern verwaltete er souverän bis ins Ziel und sicherte sich somit den ersten deutschen Meistertitel an diesem Wochenende. Wenig später ging es auf die 3000-Meter-Punkte-Distanz, die als Massenstart ausgetragen wurde. Dieses Rennen verlief nicht nach Plan des 15-jährigen Häflers, er musste einige Körner in die Nachführarbeit investieren und verpasste das Podium als Vierter knapp.

Am Sonntagmorgen wurde das 5000-Meter-Ausscheidungsrennen vom Freitag nachgeholt. Die 25 Runden im 200-Meter-Oval bestritt der Skater vom Bodensee taktisch clever, positionierte sich gut im Feld. Dennoch gelang es einem Skater, dem Feld zu enteilen, da sich im entscheidenden Moment keiner für die Nachführarbeit opfern wollte. In den letzten zwei Runden setzte sich Marosi vom Hauptfeld ab und sicherte sich Platz zwei und somit Silber.

Es folgte der 200-Meter-Timetrial-Wettbewerb. Hier starten zwei Skater gleichzeitig auf gegenüberliegenden Seiten der Bahn. Hier bewies Marosi sowohl in der Qualifikation als auch im Finale sein Können über diese Distanz und sicherte sich in 18,7 Sekunden den zweiten deutschen Meistertitel.

Der abschließende Wettbewerb waren die 1000 Meter. Hier galt es sich zunächst taktisch klug für das Finale zu qualifizieren, was dem Häfler gelang. Im kurz darauf folgenden Finale zeigte Marosi abermals sein Können und setzte drei Runden vor Schluss zur entscheidenden Attacke an, die entstandene Lücke konnte vom Feld nicht mehr geschlossen werden. Das Ergebnis: Titel Nummer drei für den Skater vom Speedteam Bodensee! In der Endabrechnung holte sich Marosi auch das Trikot des Gesamtsiegers in seiner Altersklasse.