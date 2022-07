Inklusionsprojekt beim Wassersportverein FN-Fischbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon vor der Pandemie war geplant, Schülern der beiden in Fischbach beheimateten Schulen „Tannenhag“ und „Schule am See“ ein wöchentliches Segeltraining anzubieten. Ziel dieses Projektes ist Inklusion von Jugendlichen mit Einschränkungen durch den Sport.

Nun konnte endlich losgelegt werden. Koordiniert wird das Projekt durch Horst Böck, die sportliche Betreuung erfolgt durch Mitglieder des Wassersportvereins Fischbach und erfreulicherweise neuerdings auch vom Württembergischen Yachtclub sowie Erziehungsberechtigten der beiden Schulen.

Mittwochs sind die Kinder der „Schule am See“ an der Reihe. Hierbei geht es um Kinder zwischen 8 und 14 Jahren mit körperlichen Einschränkungen. Für die Kinder dieser Schule ist die Situation neu. Hier galt es zunächst mal die Angst vor dem Wasser abzubauen. Wer sich noch nicht in ein Boot traute konnte das Ganze vom Begleitboot aus beobachten oder zusammen mit dem Betreuer ins Boot steigen.

Die Schüler der „Tannenhag-Schule“ im Alter von 15-18 Jahren konnten ihre Erfahrungen bereits bei der zuvor abgehaltenen Segelwoche sammeln. Die besten von ihnen oder die mit dem größten Interesse am Segelsport werden donnerstags trainiert. Es heißt dann nicht mehr zum Beispiel „rote“ oder „grüne“ Leine dicht, sondern hole Fockschot auf „Steuerbord“ oder „Backbord“, denn ab jetzt sollen die Anweisungen in der Segelsprache vermittelt werden.

Die Trainingsveranstaltungen sind zunächst bis zu den Sommerferien geplant, sollen aber im kommenden Jahr über die gesamte Saison während der Schulzeit durchgeführt werden.