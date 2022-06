Inklusionsprojekt backt und bastelt für die Ukraine

„Diese Woche war wieder eine erfolgreiche Woche“, lässt Petra Fricker, Betriebsleiterin des Inklusionsprojekts CAP Rotach, in ihrer letzten E-Mail an die Mitarbeiter des gemeinnützigen Integrationsunternehmen wissen. 220 Euro kamen an Spenden für die Ukraine zusammen, Spenden, die sich insgesamt mittlerweile auf 2500 Euro belaufen und die sich allwöchentlich aus verschiedenen Quellen zusammensetzen.

Trinkgeld gespendet

Der Verkauf der vom CAP-Team selbstgebackenen Kuchen ist eine dieser Quellen. Eine andere: der Verkauf von Petra Frickers selbst hergestellten Mohair-Bären, für die sie jeweils je nach Größe zehn bis zwölf Arbeitsstunden investiert. Aber auch die meisten Mitarbeiter der insgesamt 19, zu denen acht Menschen mit anerkannter Behinderung zählen, spendeten schon ihr Trinkgeld eines kompletten Monats. Markus Fricker, Geschäftsführer von Hotel, Pension und Campingplatz, spendete einen stattlichen Betrag aus dem Verkauf von Altmetall.

„Wir haben uns schon vor Corona überlegt, wie wir uns noch engagieren können. Mit Beginn des Krieges hatte sich die Frage selbst beantwortet“, so die umtriebige Betriebsleiterin Petra Fricker, die bereits in ihre 16. Saison geht und gegenüber ihrem Mann damit lediglich ein Jahr weniger in dem Integrationsunternehmen tätig ist. Die Mutter einer Tochter stellt klar, dass der Betrieb keine bestimmte politische Affinität habe, „unser Hauptaugenmerk ist die Inklusion. Aber als soziales Unternehmen sehen wir uns in der Pflicht“.

Fünfköpfige Familie beherbergt

Zum Saisonstart Ende März seien 1000 Euro das Minimalziel gewesen, aber auch das Wunschziel von 1500 Euro sahen die Frickers als realistisch an. In der Zeit bis zur Saisoneröffnung wurden zwei fünfköpfige ukrainische Familien beherbergt: „Ich habe bei Stadt und Landratsamt angerufen und Wohnungsbedarf angemeldet. Da die Familien bei der Jugendherberge ausziehen mussten, wurden sie vom Landratsamt bei uns untergebracht.“

Die Spenden in Höhe von 280 Euro aus der Osterferienwoche gingen an das Karl-Maybach-Gymnasium, das zu dieser Zeit eine Spendenaktion für ankommende ukrainische Schüler startete. Genau wie danach noch einmal 300 Euro. Die weiteren Beträge werden von Markus Fricker wöchentlich an den Verein der Freunde und Förderer des Klinikums Friedrichshafen überwiesen.

„Echt nachhaltig“

Nachdem Ende Mai sogar der Betrag von 2000 Euro übertroffen worden war, entschied die CAP-Geschäftsführung, die Spendenaktion weiterlaufen zu lassen. „Wir wollen das nicht befristen. Der Krieg und das Leid dauern an, das Thema rückt nach hinten. Aber wir wollen ein Zeichen setzen, dass weiterhin geholfen wird. Schließlich sind immer mehr Familien betroffen“, so Petra und Markus Fricker unisono.

Privat könne man sich nicht zusätzlich engagieren, der Betrieb, der wie viele andere Gastronomiebetriebe lange Zeit um Mitarbeiter ringen musste, wird dank des 24/7-Engagements der Frickers am Laufen gehalten. Und wer die beiden kennt, weiß, dass die Hilfe für die ukrainische Bevölkerung weiter eine Fortsetzung findet. Das Siegel „Echt nachhaltig Bodensee“ ziert nicht umsonst die Eingangstüre des Gastronomiebereichs.