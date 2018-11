Inklusion für Alle – ob mit Behinderung oder ohne

„Besser Arm ab, als arm dran“, behauptet Komiker, Moderator, Schauspieler und Autor Martin Fromme. Die Sorge, dass er mit diesem Titel einen Abend platter Alt-Witze bestreiten würde, scheint berechtigt. Doch Martin Fromme spielt mit dem Wortwitz auf sehr individuelle Weise, denn er hat im wahrsten Sinne des Wortes den Arm ab, den Unterarm genauer gesagt.

Er kokettiert damit, hat ihn liebgewonnen und schluckt zwischendurch ein wenig „Contergan“, aus Sorge, „es könnte etwas nachwachsen“. Überhaupt zeigt er sich erfreut, dass unter den wenigen Zuschauern im Atrium, doch so viele Behinderte seien, denn er müsse zugeben: „Auch ich bin Brillenträger“.

Martin Fromme räumt mit Vorurteilen auf, macht sich über die Gesellschaft als solche lustig – egal ob es sich um sogenannte nicht behinderte oder behinderte Menschen handelt. Er räumt ein wenig in den Schubläden auf, in denen Menschen zu denken pflegen und sortiert diese neu. „Trauen sie uns nicht“, ermahnt er immer wieder zwischendurch, denn Menschen mit Behinderungen würden um ihre Stärken wissen und wie sie vermeintliche Schwächen anderer ausnutzen. Prompt appelliert er auch gleich an das Gewissen seiner Zuschauer: „Kaufen sie mein Buch. Da freuen wir uns alle. Sie haben einen Behinderten unterstützt und ich verdiene Geld damit. Besser Sie kaufen gleich zwei oder drei“.

Natürlich nur, damit der Käufe hinterher sagen könne, er habe ein gutes Werk getan. Dabei behandelt er die großen „Hip-Themen“ wie Inklusion, Arbeitsmärkte für Menschen mit Behinderungen und geht den Fragen nach, ob sie denn auch Spaß und Sex hätten.

Inklusion sei toll, da würden einem Arbeiten zugeteilt, die man nicht ausüben könne, „aber Inklusion bedeutet auch Kompromisse einzugehen“. Die Gesellschaft wäre doch gleich ein wenig bunter, wenn man Politessen mit Tourette-Syndrom oder Kleinwüchsige für Mini-Jobs einteile, „allerdings haben die es dann schwieriger, sich hoch zu schlafen“. Er spielt mit dem Wortwitz und bewegt sich am Rande dessen, was gesellschaftspolitisch sonst als „political correct“ bezeichnet wird. Fromme weiß darum, überspitzt seine Formulierungen und hält den Zuschauern auf höchst amüsante Art den Spiegel vor.

Humor muss sein

In Zusammenarbeit mit der Aktion Sorgenkind hat Martin Fromme mehrere Plots gedreht, die vor allen eines beweisen: Menschen mit Behinderungen wissen sich selbst und andere auf die sprichwörtliche Schippe zu nehmen. So bewirbt sich ein Kleinwüchsiger als Gartenzwerg in einer Kleingartenkolonie oder eine blinde Frau mit Hund bittet Passanten um eine Wegbeschreibung, die sie aber bitte dem Hund erklären sollen, schließlich könne sie ja nicht sehen. Neben seinen Videos und Fotos über Bausünden – wie ausgewiesene Behindertenparkplätze auf denen dann ein Laternenpfahl oder ähnliches steht – hat Martin Fromme auch noch Texte aus seinem Buch „Besser Arm ab, als arm dran“ dabei. Er malt mit seinen Worten Bilder im Kopf der Zuhörer über eine Welt, in der Menschen ohne Behinderung zu den Randgruppen zählen und liest aus einem Brief an Angela Merkel vor, die sich gegen „Arme im Alter“ geäußert habe. „Ich persönlich habe mich auf einen Arm im Alter gefreut“, bekennt er.

Er gräbt in den Zeitungsarchiven und macht sich über Überschriften und Äußerungen lustig. Verdient ist das, wenn man über eine Fußballmannschaft der Paraolympics schreibt, dass diese hinterher hinken. Auch die Bezeichnung „Menschen mit Behinderung“ hält Fromme für überbewertet, er bezeichne sich als Behinderter.

Zugegebenermaßen hat die Autorin dieses Artikels die Beschreibung „Menschen mit Behinderung“ ebenfalls verwendet, in dem Glauben, dass sogenannte Behinderte nur dann aus dem Randgruppenbereich in die Mitte der Gesellschaft rücken können, wenn jedem deutlich wird, dass sie in erster Linie als Mensch zu sehen sind und nicht als behindert. Das möge Martin Fromme verzeihen, aber wie es an dem Abend ebenfalls deutlich wurde: jeder Mensch hat eine Behinderung. Man sieht sie nur nicht immer sofort.