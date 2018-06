Initiator Eberhard Baier vom Verein „Der besondere Film“ zur Auswahl der Vorführungen

Der Verein „Der besondere Film“ feiert am morgigen Donnerstag ein besonderes Jubiläum. Er zeigt um 20 Uhr in der Aula des Karl-Maybach-Gymnasiums mit dem Drama „Bridge of Spies – Der Unterhändler“ von Steven Spielberg seine 250. Vorführung. Heinz Kelvin Esser hat mit Initiator Eberhard Baier über die Ziele des Vereins gesprochen.

Was hat Sie dazu bewogen, den Verein im Jahr 2001 zu gründen? Wie viele Mitglieder sind dabei?

Den Verein gab es schon länger. Auf Anraten der Kulturbürgermeisterin Margarita Kaufmann mussten wir einen eingetragenen Verein gründen, um einen Zuschuss der Stadt zu erhalten. Im Jahr 2002 haben wir einmal einen Zuschuss erhalten, seitdem nicht mehr. Die Mitgliederzahl schwankt und lag mit 139 Mitgliedern im Jahr 2007 am höchsten. Zur Zeit sind es 94 Mitglieder.

Was möchten Sie mit dem Verein erreichen? Und geht das Konzept auf?

Ursprünglich legten wir Wert auf eine stärkere Betonung von Filmkunst und Filmgeschichte. Nachdem das Angebot der Landesbildstelle nicht mehr zur Verfügung steht, stehen anspruchsvolle Filme zu politischen, gesellschaftlichen, sozialen und menschlichen Problemen aus dem Verleih des ökumenischen Medienladens in Stuttgart auf dem Programm. Solange wir Zuschauerzahlen zwischen 40 und 50 haben, ist das Konzept aufgegangen.

Welche Filme zeigen Sie bei Ihren Vorführungen? Nach welchen Kriterien wählen Sie denn die Filme aus?

Wir haben zwei Halbjahres-Programme; eines wähle ich aus, über das andere stimmen die Mitglieder ab. Der Film sollte den Kinobesuchern etwas zu sagen haben, damit er aufgeführt werden kann.

Wie viele Menschen besuchen die Vorführungen im Schnitt? Welche Zielgruppe wollen Sie erreichen?

Im Schnitt kamen letztes Jahr 41 Personen pro Aufführung. Zielgruppe sind an Filmen interessierte Erwachsene, wobei die meisten Mitglieder im Seniorenalter sind.

Ihr Verein hat in den vergangenen 17 Jahren 250 Filme gezeigt. Welche der Filme gefallen Ihnen persönlich am besten?

Ich gehöre zur Generation der Cineasten, denen Namen wie François Truffaut, Ingmar Bergman, John Ford, Ernst Lubitsch oder Frank Beyer noch etwas sagen. Die Filme anlässlich der 200 Jahr-Feier der Stadt Friedrichshafen waren sehr wichtig für mich und unsere Arbeit. Zur 200-Jahr-Feier haben wir für jedes Jahrzehnt einen typischen Film gezeigt. Aufgeführt wurden „Moderne Zeiten“ von Charlie Chaplin, „Angst essen Seele auf“ von Rainer Werner Fassbinder, „Die sieben Samurai“ von Akira Kurosawa, „Das Cabinet des Dr. Caligari“ von Robert Wiene, „Panzerkreuzer Potemkin“ von Sergei Eisenstein, „Casablanca“ von Michael Curtiz, „Spur der Steine“ von Frank Beyer, „Auf Wiedersehen, Kinder“ von Louis Malle, „Drei Farben: Rot“ von Krzysztof Kieślowski und „Nirgendwo in Afrika“ von Caroline Link. Diese Filme waren sehr wichtig für mich.

In der 250. Vorführung wird morgen um 20 Uhr im Cinema des KMG der amerikanische Spielfilm „Bridge of Spies – Der Unterhändler“ gezeigt. Regisseur Steven Spielberg erzählt in diesem 2015 realisierten Drama von einem Spionagefall aus der Zeit des kalten Krieges. Ein russischer Spion wird verhaftet und vor Gericht gestellt. Seinem Verteidiger gelingt es, ihn vor der Todesstrafe zu bewahren, weil der Spion vielleicht einmal gegen einen von den Russen verhafteten Amerikaner an der Glienicker Brücke in Berlin ausgetauscht werden könnte. Spielberg ist es gelungen, die Konflikte der Zeit und die gesellschaftlichen Hintergründe während des kalten Krieges in den sechziger Jahren begreifbar und nacherlebbar zu machen.