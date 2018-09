Initiative zeigt seit zehn Jahren, wie Klimaschutz geht

Seit 2008 fördert die Nationale Klimaschutzinitative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Projekte in Deutschland, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgase leisten. Zum zehnjährigen Bestehen werden unter dem Titel „So geht Klimaschutz“ die regionalen Ideen und Initiativen zum Klimaschutz sichtbar gemacht. Auch der Verein Solawi beteiligt sich daran.

In Friedrichshafen wird unter anderem der Verein für Solidarische Landwirtschaft – Solawi Bodensee – durch das Programm der Nationale Klimaschutzinitative „Kurze Wege für den Klimaschutz“ gefördert und ist in der Aktionswoche mit zwei Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Ackern für den Klimaschutz“ vertreten: Am Donnerstag, 20. September, lädt der Verein ab 18.30 Uhr auf den eigenen Acker nach Raderach, Fichtenburgstraße 51, zur Feierabendführung ein. Dabei wird geerntet, was gerade reif ist. Anschließend wird gekocht und gegessen. Zu Besuch ist die Parlamentarische Staatssekretärin des Bundesumweltministeriums, Rita Schwarzelühr-Sutter.

Wildobst verarbeiten

Am Wochenende 22./23. September wird der Workshop „Wildobst verarbeiten – regionale Leckereien“ angeboten. In der Region reifen viele Früchte in Hecken und an Waldrändern. Wildobst fördert die Vielfalt der Tiere in einem Lebensraum und lässt sich verarbeiten. Wildfrüchte lassen sich oft direkt vor der Haustüre ernten, sind gesund und wesentlich klimaverträglicher als importiertes „superfood“, schreibt Solawi. Weitere Informationen unter www.solawi-bodensee.de und Anmeldung für den Workshop unter bildung@ solawi-bodensee.de.