Initiative Hauptamt stärkt Ehrenamt im Bodenseekreis bietet kostenlose Online-Vorträge an

Vereine, Verbände und weitere Organisationsformen, die im kommenden Jahr junge Menschen als Freiwillige gewinnen möchten, können ihr Interesse an einer Förderung bis Dienstag, 1.Dezember, formlos bekunden per E-Mail an:

Gefördert werden können: Beratung und Begleitung, Jugendprojekte, Jugendbeteiligungsprojekte und Mentoringprojekte zur Begleitung von jungen Freiwilligen durch erfahrene, freiwillig Engagierte. Abhängig vom registrierten Interesse werden die konkreten Förderanträge und Bedarfsbeschreibungen dann in einem nächsten Schritt gemeinsam erarbeitet.