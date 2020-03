Initiative Bodensee-S-Bahn fordert neue Schienenstrecken

Die Initiative Bodensee-S-Bahn fordert, neue Siedlungsschwerpunkte nur mit Schienenanbindung zu planen. Der vorliegende Entwurf des Regionalplans enthalte zwar den Grundsatz, dass dem öffentlichen Verkehr Priorität gegenüber dem motorisierten Individualverkehr eingeräumt werden solle. Die Initiative kritisiert jedoch, dass etliche der vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben ausgewiesenen Achsen für die künftige Siedlungsentwicklung über keine leistungsfähige Schienenanbindung verfügen.

Mit Blick auf die großen Klimarisiken und Umweltbelastungen müssen laut Pressemitteilung der Initiaitve Bodensee-S-Bahn neue Schienenstrecken in den Regionalplan aufgenommen werden, um diese sogenannten „Entwicklungsachsen“ zu erschließen. Folgende zusätzliche Bahnstrecken schlägt die Initiative in ihrer Stellungnahme an den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben vor:

Ablachtalbahn Stockach-Mengen (Reaktivierung und Ausbau)

Sigmaringen-Krauchenwies-Pfullendorf;

Weiterführung als Stadt-Umland-Bahn bis Salem

Pfullendorf-Schwackenreute (Wiederaufbau)

Uhldingen-Meersburg-Immenstaad-FN-Fischbach (Stadt-Umland-Bahn)

Meersburg-Markdorf-Ravensburg (Stadt-Umland-Bahn)

Meckenbeuren-Tettnang-Kressbronn (Stadt-Umland-Bahn)

Ravensburg-Wangen (Stadt-Umland-Bahn)

Leutkirch-Isny (Wiederaufbau)

Aichstetten-Memmingen (Abkürzung Tannheimer Kurve)

Im bisherigen Regionalplan-Entwurf sind laut der Initiative zahlreiche Straßenneubauten enthalten, während für die Schiene bislang nur die Erhaltung oder Ertüchtigung bestehender Strecken vorgesehen sei. Angesichts der notwendigen „Verkehrswende“ müssten jedoch die Prioritäten neu gesetzt werden, da sonst der erwartete Einwohnerzuwachs zu neuen, klima- und umweltschädlichen Verkehrsströmen führen wird – mit noch mehr Stau und Parkplatzchaos in den Städten, prognostiziert die Behörde in der Pressemitteilung und gibt auch gleich eine Empfehlung ab: Die vorgeschlagene Stadtbahnlinie zwischen Uhldingen und Friedrichshafen könnte beispielsweise dazu beitragen, den geplanten autobahnähnlichen Straßenquerschnitt für die B 31-neu überflüssig zu machen, heißt es abschließend.