Ingo Appelt ist jetzt Staatstrainer

Comedian Ingo Appelt präsentiert Ingo Appelt mit „Der Staatstrainer“ am Freitag, 29. Oktober, um 20 Uhrim Bahnhof Fischbach, Friedrichshafen, live sein neues Programm. In der Vorschau heißt es: „Wenn er kommt, haben die Nörgler Sendepause! Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. Schmerzen werden weggelacht. Schon ein einziger Besuch seines neuen Programms ersetzt mehrere Jahre Therapie – und zwar für Männer wie für Frauen!“