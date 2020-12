Inge Hager und Elfi Keller sind jetzt Ehrenmitglieder

Bei einer Adventsandacht in der Kirche St. Maria hat der Kirchenchor von Jettenhausen zwölf verdiente Mitglieder für deren Sangestätigkeit geehrte. Wie der Chror mitteilt, kamen die Jubilare gemeinsam auf 420 Jahre Chorgesang.

Die Glocken von St. Maria begrüßten beim „Sonntagseinleuten“ die Chormitglieder zu einer Andacht und Besinnung, die unter Einhaltung der Corona-Regeln abgehalten wurde. Die Schola von St. Maria eröffnete den musikalischen Teil mit dem alpenländischen Lied „Jetzt fangen wir zu singen an“. Pfarrer Rudolf Bauer begrüßte die fast vollständig anwesenden Chormitglieder sowie Gäste zu einer kurzen Andacht. Chorleiter Georg Hasenmüller am elektronischen Klavier und David Hegenauer, Violine, waren die weiteren musikalischen Gäste. Das Leitthema der Besinnung von Chorvorstand Eduard Hager waren die Glocken von St. Maria. Während die Glocken alljährlich von Gründonnerstag bis zum Gloria in der Osternacht schweigen, so schweigt der Kirchenchor coronabedingt seit Mitte März dieses Jahres. Vor über 60 Jahren, im Juli 1960, wurden die fünf Glocken von der damals neuerbauten Kirche St. Maria geweiht und läuten seither dreimal täglich zum „Angelus“. Und so sang die Schola zum Abschluss der Andacht und Besinnung den „Engel des Herrn“, anschließend erklang noch die Angelusglocke.

Bei den anschließenden Ehrungen konnten Pfarrer Bauer und Chorvorstand Hager folgende Chormitglieder auszeichnen: Irmgard Eckert und Elisabeth Heimpel für fünf Jahre Chorgeang, Gisela Stützle für 25 Jahre, Organistin Patrizia Di Liberto-Bucher und Sängerin Erika Geßler für 30 Jahre, Christel Boese und Andrea Müller für 35 Jahre, Wolfgang Herbort für 45 Jahre, Inge Hager und Elfi Keller für 50 Jahre und Elli Kaiser und Helmut Stauber für 55 Jahre. Die vier Letztgenannten erhielten jeweils einen Ehrenbrief von Bischof Dr. Gebhard Fürst und vom Cäcilienverband. Außerdem wurden Inge Hager und Elfi Keller zu Ehrenmitgliedern des Kirchenchores von St. Maria ernannt. Elisabet Bucher (53 Jahre Chorsängerin) und Elli Kaiser (55 Jahre) wurden auf eigenen Wunsch aus dem Chor verabschiedet und erhielten ebenfalls noch eine Urkunde. Da 2020 coronabedingt keine geselligen Zusammenkünfte stattfanden, durfte sich jedes Chormitglied noch eine Geschenktüte abholen. Die Chormitglieder waren erfreut, dass trotz der Pandemie eine würdige Andacht und Feier mit Ehrungen stattfand.